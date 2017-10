Estados Unidos deixam de ser país-membro da UNESCO

Carlos Santos Neves - RTP12 Out, 2017, 14:28 / atualizado em 12 Out, 2017, 15:35 | Mundo

Os Estados Unidos pretendem manter, de ora em diante, apenas o estatuto de observador, abdicando da representação permanente na UNESCO.A diplomacia norte-americana quer ver reservado aos Estados Unidos o papel de “observador não-membro” da UNESCO, sem deixar de “contribuir com perspetivas e conhecimento”.





A diretora-geral da organização com sede em Paris já veio “lamentar profundamente” a decisão carimbada pelo Departamento de Estado norte-americano, tutelado por Rex Tillerson.



“A universalidade é essencial à missão da UNESCO para construir a paz e a segurança internacionais face ao ódio e à violência, pela defesa dos Direitos Humanos e da dignidade humana”, lê-se num comunicado de Irina Bokova.



Em conformidade com os estatutos da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a saída norte-americana só se efetivará a partir de 31 de dezembro do próximo ano.





“Afronta à História”

O Conselho Executivo da UNESCO é composto por 58 membros.

A decisão, procurou explicar o Departamento de Estado, “não foi tomada de forma ligeira”, espelhando as preocupações da atual Administração norte-americana com contribuições em atraso, “a necessidade de uma reforma fundamental da organização” e uma “continuada” postura “anti-Israel na UNESCO”.A Administração de Donald Trump havia já ameaçado, no início de julho, reavaliar o estatuto do país na UNESCO, depois de esta organização ter declarado a cidade de Hebron, na Cisjordânia, como “zona protegida”.A embaixadora dos Estados Unidos na ONU, Nikki Haley, referia-se então ao gesto da organização como “uma afronta à História”, que vinha “desacreditar ainda mais uma agência da ONU já altamente discutível”.Já em 2011 Washington deixara de contribuir para o financiamento da UNESCO, como retaliação pela abertura de portas aos palestinianos, que passaram a figurar entre os Estados-membros.Segundo o Departamento de Estado, a Administração norte-americana continuará atenta a “determinadosimportantes geridos pela organização”, nomeadamente “a proteção do património mundial, a defesa da liberdade de imprensa” e o fomento das ciências e da educação.