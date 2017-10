Israel segue diplomacia norte-americana e abandona UNESCO

Andreia Martins - RTP12 Out, 2017, 19:10 / atualizado em 12 Out, 2017, 19:12 | Mundo

O chefe do Governo de Israel anunciou esta quinta-feira que vai retirar a representação diplomática do país junto da UNESCO. A decisão surge poucas horas depois de a Administração Trump ter confirmado a saída da organização devido à sua postura “anti-israelita”.



“Esta é uma decisão corajosa e moral, a UNESCO tornou-se num teatro do absurdo. Em vez de preservar a história, esta organização distorce-a”, disse o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu em comunicado.



O mesmo comunicado refere que o líder israelita “já deu instruções ao Ministério dos Negócios Estrangeiros para que se prepare para retirar Israel da organização, tal como fizeram os Estados Unidos”.



Tal como o primeiro-ministro, também Avigdor Lieberman, ministro israelita dos Negócios Estrangeiros, também elogiou a decisão de Washington.



“Foi um passo importante, na direção certa, por parte do nosso maior aliado, em relação a uma organização antissemita e politicamente tendenciosa, que transformou mentiras em práticas comuns e perdeu o seu rumo”, considerou o chefe máximo da diplomacia israelita.

Uma decisão revogável?

Ao jornal israelita Haaretz, um alto funcionário do governo de Tel Aviv esclarece que esta decisão deixa uma porta aberta à eventual permanência do país na UNESCO.



Tal como os Estados Unidos, cuja saída efetiva está prevista apenas para dezembro de 2018, a decisão de Israel não terá efeitos imediatos e envolve um processo que deverá durar pelo menos um ano.



“Se os Estados Unidos mudarem de opinião sobre a UNESCO no próximo ano e dois meses, devido a uma mudança de comportamento da organização após a nomeação de um novo diretor-geral, Israel poderá eventualmente decidir que não sai”, esclareceu o funcionário.



Antes de ser conhecida a decisão de Israel, a Administração Trump explicava que a decisãode abandonar a organização da ONU para a Educação, Ciência e Cultura “não foi tomada de forma ligeira”.



Os Estados Unidos pretendem, no entanto, continuar ativos junto da organização como observadores, em defesa de importantes temas que estão sob a chancela da UNESCO, nomeadamente “a proteção do património mundial e a defesa da liberdade de imprensa”.



A saída dos Estados Unidos representa para a UNESCO a perda de um financiador crucial, responsável por doar cerca de um quinto dos fundos desta organização.



Irina Bokova, diretora-geral da UNESCO já veio lamentar "profundamente" a decisão dos Estados Unidos em abandonar uma organização fundada no final da Segunda Guerra Mundial, que tem como objetivo proteger a herança cultural e natural por todo o mundo.



"Numa altura em que os conflitos continuam a dilacerar sociedades, é profundamente lamentável que os Estados Unidos saiam da agência das Nações Unidas, que promove a Educação para a paz e a proteção da Cultura sob ataque. Esta é uma perda para a família das Nações Unidas, é uma perda para o multilateralismo", disse a responsável.



A UNESCO foi a primeira organização das Nações Unidas a admitir a Palestina como membro pleno, em 2011. Desde então, Israel e Estados Unidos têm cortado o financiamento ao órgão da ONU e intensificaram esforços diplomáticos na tentativa de fazer recuar esta decisão.



A última gota de água terá sido a decisão de julho último, quando a UNESCO declarou a cidade de Hebron, na Cisjordânia, como “zona protegida” da Palestina. A cidade está ocupada por Israel desde 1967 e é uma das muitas zonas onde foram instalados colonatos judeus.



(com agências internacionais)