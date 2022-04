Estados Unidos felicitam Ramos-Horta pela eleição nas presidenciais timorenses

"Felicitamos o Presidente eleito José Ramos-Horta pela sua eleição como próximo presidente de Timor-Leste e esperamos trabalhar com o Presidente eleito Ramos-Horta para reforçar a parceria duradoura entre os Estados Unidos e Timor-Leste", escreveu o Departamento de Estado norte-americano num comunicado divulgado no final desta quinta-feira.

A diplomacia norte-americana sublinha o "enraizamento" dos dois países "em valores e interesses comuns", e destaca as "oportunidades" criadas pela parceria entre os dois países para "melhorar a vida do povo timorense através do desenvolvimento económico, da saúde pública, da cooperação em matéria de segurança, e de intercâmbios educacionais e formação".

Os Estados Unidos elogiam as autoridades timorenses pela forma como esta "eleição livre, justa e transparente" foi conduzida e como "as centenas de milhares de eleitores timorenses que votaram pacificamente".

"A eleição de Timor-Leste serve de inspiração para a democracia no Sudeste Asiático, na região Indo-Pacífico, e no mundo. Este feito representa outro marco no tremendo trabalho de Timor-Leste para construir e fortalecer a sua robusta e vibrante democracia ao longo dos seus quase 20 anos de história como nação independente", sublinha o comunicado do Departamento de Estado.

Na segunda volta das eleições presidenciais em Timor-Leste, na terça-feira, José Ramos-Horta foi eleito Presidente, com 62,09% dos votos, derrotando o atual chefe de Estado timorense, Francisco Guterres Lú-Olo, segundo resultados finais provisórios.

José Ramos-Horta irá tomar posse, pela segunda vez, a 20 de maio, data em que Timor-Leste celebra 20 anos da restauração da independência.