Estados Unidos importam leite em pó da Suíça

Existem necessidades prementes por todo o país para mães que necessitam de leite em pó para os seus bebés. Em declarações à CNN , um funcionário da Casa Branca explicou que mais carregamentos estão a caminho mas que o primeiro não vai chegar às prateleiras das grandes superfícies comerciais, já que se trata de leite em pó hipoalergénico, para bebés intolerantes à proteína do leite de vaca.O primeiro carregamento inclui 132 paletes e chegou através da força aérea. O leite em pó é originário da Suíça e foi levado até à Alemanha, para depois voar até aos Estados Unidos. Tom Vilsack, secretário da Agricultura, saúdou a chegada do leite em pó, revelando que o mesmo vai chegar a nove mil bebés durante uma semana.“É um carregamento muito específico e uma fórmula [de leite em pó] especializada. Leite em pó para mães e pais cujos filhos têm alergias sendo que o leite em pó normal não é bom”.A Casa Branca disse à CNN que este primeiro carregamento vai ser distribuído em hospitais, por médicos, centros de saúde e farmácias em regiões onde a escassez é maior. O leite em pó é da marca Nestlé e à chegada aos Estados Unidos, um porta-voz explicou que algumas unidades estão prontas para serem distribuídas mas que outras vão ser sujeitas a testes de qualidade para entrarem na cadeia de distribuição.A "Operação Fly Formula" [de Formula, leite em pó em inglês] já tem um segundo carregamento em curso, com 114 paletes da Gerber Good Start a poder chegar “nos próximos dias”.Joe Biden anunciou na última quarta-feira que a importação de leite em pó está a ser organizada pelo Departamento da Agricultura e Departamento de Saúde e Serviços Humanos, para que o produto possa ser importado. A Administração Biden anunciou também os dois primeiros atos de Defesa da Produção, para poder suprir a escassez do produto nos Estados Unidos.Estes dois atos também pretendem ajudar as empresas que produzem leite em pó, para poderem comprar de forma urgente matérias para produzir leite em pó.

Famílias desesperadas por leite em pó

Estas são ações do presidente norte-americano numa altura em que existem grandes disrupções na venda de leite em pó nos Estados Unidos. Algumas famílias começaram a racionar o produto, enquanto outras tentam a sua sorte nos hospitais para suprirem necessidades.Um médico de um hospital pediátrico de Memphis, no Tenessee, revelou que teve de admitir duas crianças por não terem acesso a leite em pópara as suas condições, não tolerando nenhum dos substitutos. O mesmo aconteceu na Universidade Médica da Carolina do Sul, que recebeu quatro crianças.Um porta-voz explicou que três crianças deram entrada no hospital por terem sido misturados diferentes tipos de leite em pó e outra adoeceu por desequilíbrios nos minerais. No domingo, Eric Adams, presidente da Câmara de Nova Iorque, declarou o estado de emergência devido à escassez nacional de leite em pó.Por todo o país os retalhistas têm tido dificuldades em ter as prateleiras cheias com o produto. Uma das principais fábricas de produção de leite em pó dos Estados Unidos levou a problemas que se tornaram maiores com a pandemia de covid-19 e a uma escassez a nível nacional.Mais uma dor de cabeça para a Casa Branca, numa altura de eleições intercalares. A administração Biden não consegue controlar por completo o problema, já que o mesmo está sob o poder da Administração de Alimentação e Medicação, independente do poder político americano. A Casa Branca nada pode decidir, sendo que não recebe qualquer tipo de relatório.Muitos funcionários têm criticado a ação demasiado lenta da Administração no que toca ao problema e estão a tentar perceber se as empresas de produção têm os produtos necessários para produzir, tentando lutar contra a concertação de preços.Vilsack explicou que o governo federal de Indianápolis está a tentar trabalhar em conjunto com as marcas produtoras de leite em pó para lutar contra a escassez. O secretário da Agricultura explicou também que está a ser tentado um acordo com a Administração de Alimentação e Medicação para conseguir autorizações para produzir mais leite em pó nos Estados Unidos.