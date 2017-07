Estados Unidos preparam teste de míssil no Alasca

RTP 25 Jul, 2017, 13:50 / atualizado em 25 Jul, 2017, 13:51 | Mundo

Com a tensão entre Coreia do Norte e Estados Unidos a aumentar nos últimos meses, as estruturas militares norte-americanas decidiram realizar no próximo fim de semana, na base de Kodiak Narrow Cape, no Alasca, o lançamento de um míssil em tempo real para testar o sistema THAAD, que foi desenhado para intercetar mísseis balísticos de pequeno, médio e longo alcance.Alguns especialistas consideram que o sistema THAAD se resume a disparar uma bala contra outra bala.





Apesar de o Pentágono já ter ordenado outros testes de prevenção de ataques com mísseis balísticos, nomeadamente a norte do Hawai, no Oceano Pacífico, os responsáveis pelo Departamento de Defesa afiançam que tais ensaios não estavam relacionados com as recentes provocações por parte da Coreia do Norte, que declarou ter conseguido construir um míssil de longo alcance capaz de chegar aos EUA.



De acordo com Washington, a Coreia do Norte aparenta estar a preparar outro míssil balístico.



Um alto responsável da defesa dos Estados Unidos, citado pela CNN, afirma que foram avistados, na passada sexta-feira, múltiplos equipamentos balísticos chegarem a Kusong, na Coreia do Norte. Esta cidade tem sido o palco dos testes realizados por Kim Jong-un.



De acordo com os especialistas, é muito provável que o próximo míssil norte-coreano esteja pronto até dia 27, coincidindo assim com um feriado nacional do país.