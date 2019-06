Estados Unidos reagem a conflito com o Irão

Reuters

Para os líderes democratas, qualquer retaliação militar tem de ser aprovada pelo congresso e realçam que um cenário de guerra deve ser evitado a todo o custo.



Os últimos desenvolvimentos com o correspondente da Antena 1/RTP nos Estados Unidos, João Ricardo de Vasconcelos.



A tensão entre Estados Unidos e Irão parece não ter fim à vista.



O embaixador iraniano nas Nações Unidas afirmou que o Irão não quer a guerra e realçou o direito de tomar medidas contra qualquer ato hostil de violação do território.



Uma justificação dada ao Conselho de Segurança da ONU que reforça a versão dada sobre o drone norte-americano que entrou no espaço aéreo iraniano, apesar dos alertas de Teerão.



Para o ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, Javad Zarif, este drone americano descolou nos Emirados Árabes Unidos em modo furtivo e violou o espaço aéreo iraniano.



Javad Zarif deu mesmo as coordenadas para provar que o aparelho foi abatido no espaço aéreo iraniano.



O chefe da diplomacia iraniana diz que foram recolhidos pedaços do drone militar norte-americano em águas territoriais do Irão.



Os Estados Unidos dizem que o drone foi abatido a 34 km da costa do Irão, o que significa fora dos cerca de 22 km das águas territoriais.



Atento à situação está António Guterres. O secretário-geral da ONU vê com preocupação estes desenvolvimentos e Stepham Dujarric, porta-voz de Guterres, apelou a todos para evitarem uma escalada da situação.