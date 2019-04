Estados Unidos vão penalizar países que comprem petróleo ao Irão

Reuters

Uma das formas de isto acontecer é cortar com todas as transações comerciais, independentemente do país em questão.



Neste momento, oito países compram crude iraniano, mas se continuarem a transacionar este produto vão passar, a partir de maio, a ser alvo de sanções norte-americanas.



Entre as nações mais afetadas por esta decisão da Casa Branca, está a China ou a Índia.



Uma situação que já está a fazer subir o preço do barril de petróleo, a nível internacional.



Donald Trump já veio garantir que a Arábia Saudita vai aumentar a produção de petróleo, para compensar a redução da oferta deste produto.