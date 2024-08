Estratégia ucraniana é criar zona-tampão na região russa de Kursk

Volodymyr Zelensky afirma que “a nossa principal tarefa nas operações defensivas é destruir o máximo possível do potencial de guerra russo e conduzir o máximo de ações contra-ofensivas”.







Antes, o presidente ucraniano tinha assumido que o objetivo era proteger as comunidades na região fronteiriça de Sumy, na Ucrânia, contra bombardeamentos russos. No entanto, no domingo à noite, Zelensky admitiu que a estratégia é criar “uma zona tampão no território do agressor – a nossa operação na região de Kursk”.





Esta segunda-feira, Moscovo confirma que a Ucrânia atingiu e danificou a terceira ponte no rio Seym, na região de Kursk, na Rússia.





A Reuters cita um elemento do Comité de Investigação da Rússia que, num vídeo divulgado pela televisão estatal russa, confirma que a Ucrânia atingiu e danificou uma terceira ponte sobre o rio Seym, na região russa de Kursk.







Foto: Reuters (imagem de satélite)





Citado pelas agências internacionais, um assessor do presidente russo, Vladimir Putin, garante que o ataque da Ucrânia à região de Kursk significa que Moscovo não está pronta para manter conversações de paz, pelo menos por enquanto.





Quanto ao discurso de Zelensky, no domingo à noite, este foi de elogio às tropas por participarem na ofensiva em Kursk e terem conseguido “resultados muito importantes na destruição de infraestruturas russas”.





O presidente ucraniano sublinha que estes resultados são “mais do que apenas defesa para a Ucrânia”, já que destruir “o potencial de guerra” é uma das principais tarefas de Kiev nas operações defensivas. A criação de uma zona tampão dentro do território russo servirá, de acordo com o presidente da Ucrânia, apoiar as tropas durante "ações contraofensivas". “Tudo o que inflige perdas ao exército russo, ao seu complexo militar-industrial e à sua economia ajuda a impedir a expansão da guerra e aproxima-nos de um fim justo para esta agressão – uma paz justa para a Ucrânia”, afirma Zelensky.





Esta segunda-feira, a Força Aérea da Ucrânia conta que repeliu um ataque noturno de drones russos a várias cidades. Enquanto isso, a Reuters cita testemunhas que escutaram explosões nos arredores de Kiev, sem haver notícia de vítimas.





No entanto, apesar do avanço da Ucrânia na região russa de Kursk, a Rússia mantém o ritmo de invasão na região oriental ucraniana de Donetsk, concentrando homens e maquinaria.





Entretanto, as autoridades ucranianas vão cortar de novo a energia durante algumas horas, após os ataques russos ao sistema energético, mas também devido ao aumento do consumo de eletricidade por causa do calor.