Ucrânia destrói ponte estratégica na zona russa de Kursk

As forças ucranianas destruíram uma ponte na Rússia. A ponte sobre o rio Sein, no distrito de Kursk, foi agora derrubada, conforme documentado por fotografias divulgadas no Telegram e confirmado pela agência TASS em Moscovo.

Esta destruição pode ter um significado. Olhando para o mapa da ofensiva ucraniana, cujas forças ocupam mais de mil quilómetros quadrados na Rússia, constatamos que a ponte se situa a noroeste desta zona controlada pela Ucrânia.



Não são ainda claras as intenções de Kiev com esta ofensiva.



No entanto, sabemos que, sem a ponte, as forças russas que tentam dirigir-se para a região vão agora ter maior dificuldade em aproximar-se da bolsa do seu território controlada pela Ucrânia.



Ou seja, a destruição da ponte sugere que a Ucrânia poderá estar a planear ocupar e defender este território russo que agora conquistou.