Estreito de Ormuz. Trump anuncia restabelecimento de bloqueio iraniano e imposição de taxa de 20%

“Os Estados Unidos serão, a partir deste momento, conhecidos como os ‘GUARDIÃES DO ESTREITO DE ORMUZ’, mas, como tal, e por uma questão de JUSTIÇA, serão reembolsados em 20%” para garantir a segurança da travessia.













Na reação a esta decisão, a agência da ONU dedidcada à navegação marítima opôs-se à cobrança de taxas para navios que transitam em vias navegáveis marítimas, mas adianta que vai aguardar por novos detalhes por parte da Administração Trump.





"Sempre fomos consistentes na nossa posição sobre as taxas – a OMI [Organização Marítima Internacional] opõe-se firmemente à cobrança de taxas para a passagem por estreitos utilizados para a navegação internacional. Não existe base legal para a introdução de taxas obrigatórias simplesmente para transitar por um estreito", adiantou um porta-voz da OMI.





Esta não é a primeira vez que os EUA anunciam o bloqueio dos portos iranianos. Em abril, as forças norte-americanas aplicaram um bloqueio a todos os navios que viajassem para ou a partir de território iraniano, uma resposta ao encerramento do Estreito de Ormuz pelo Irão.





Na altura, tratava-se de uma tentativa de impedir Teerão de lucrar com exportações de petróleo. Medida que os iranianos classificaram como "pirataria" por parte dos Estados Unidos.





O bloqueio tinha ficado suspenso no âmbito do cessar-fogo e na sequência do memorando de entendimento, assinado a 17 de junho.





Desta vez, ao anunciar o bloqueio, Trump impôs também uma taxa de 20 por cento sobre toda a carga transportada por esta importante via.





O Estreito de Ormuz é uma das principais rotas marítimas mundiais para o transporte de petróleo e gás natural liquefeito: no início do ano, cerca de um quinto do petróleo mundial circulava por este corredor.





Desde o início da guerra, com os ataques norte-americanos e israelitas em solo iraniano, em 28 de fevereiro deste ano, esta via tornou-se num palco central da discórdia entre EUA e Irão.





c/ agências

“O Estreito de Ormuz está ABERTO e vai manter-se ABERTO, com ou sem o Irão.", vincou Donald Trump na rede Truth Social.Os EUAAcrescentou que esta cobrança e o bloqueio iraniano serão implementados de imediato, sem adiantar mais esclarecimentos.