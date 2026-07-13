Estreito de Ormuz. Trump anuncia restabelecimento do bloqueio e imposição de taxa de 20%

Estreito de Ormuz. Trump anuncia restabelecimento do bloqueio e imposição de taxa de 20%

O presidente norte-americano anunciou esta segunda-feira o restabelecimento do bloqueio naval ao Irão e a aplicação de uma taxa de 20 por cento sobre as mercadorias enviadas através do Estreito de Ormuz.

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Foto: Reuters

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(em atualização)

“O Estreito de Ormuz está ABERTO e vai manter-se ABERTO, com ou sem o Irão. Estamos a restabelecer O BLOQUEIO AOS IRANIANOS", vincou Donald Trump na rede Truth Social.
Os EUA “serão reembolsados à taxa de 20% de todas as mercadorias devido a todos os custos necessários para garantir a segurança desta região tão instável”.

Acrescentou que esta cobrança e o bloqueio iraniano serão impostos de imediato, sem adiantar mais esclarecimentos.

“Os Estados Unidos serão, a partir deste momento, conhecidos como os ‘GUARDIÃES DO ESTREITO DE ORMUZ’, mas, como tal, e por uma questão de JUSTIÇA, serão reembolsados em 20%” para garantir a segurança da travessia.

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