Estudo. Presença de fármacos nos rios é uma ameaça à saúde mundial

estudo recolheu amostras de água de 1052 locais ao longo de 258 rios em 104 países de todos os continentes, o que representa uma “impressão digital farmacêutica” de 471,4 milhões de pessoas.

Para além de ser uma ameaça ambiental, o aumento de fármacos nos rios também pode levar ao desenvolvimento de bactérias resistentes, prejudicando a eficácia dos próprios medicamentos.

"Normalmente, o que acontece é que nós tomamos esses produtos químicos, eles têm alguns efeitos desejados em nós e depois deixam os nossos corpos", explicou John Wilkinson, que liderou o estudo, à BBC News.Os "ingredientes farmacêuticos ativos" mais frequentemente detetados foram a Carbamazepina, utilizada para tratamento da epilepsia e dor neuropática, e a Metformina, usada para o tratamento da diabetes. O estudo detetou ainda altas concentrações dos chamados “lifestyle consumables”, como cafeína e nicotina, para além do analgésico Paracetamol.

Países de baixo rendimento entre os mais poluídos

As maiores concentrações de “ingredientes farmacêuticos ativos” foram detetadas na África Subsariana, no sul da Ásia e na América do Sul. “”, refere o estudo.

Na Europa, a amostra mais poluída foi detetada em Madrid, o que é justificado pelo clima particularmente árido, segundo o estudo.

Tal como explica o estudo, os locais com concentrações mais baixas de “ingredientes farmacêuticos ativos” são caracterizados por terem uma “influência antropogénica limitada, um uso reduzido de medicina moderna e infraestruturas sofisticadas de tratamento de águas residuais”.“Vimos rios contaminados na Nigéria e na África do Sul com concentrações muito altas de produtos farmacêuticos, e isso deve-se basicamente à falta de infraestruturas de tratamento de águas residuais”, afirmou Mohamed Abdallah, professor da Universidade de Birmingham, no Reino Unido. "Isso é mais preocupante porque deixa expostas [à poluição] as populações mais vulneráveis e com menos acesso a cuidados de saúde”, explicou o docente à BBC.O responsável pelo estudo explica que uma das soluções para este problema passa pelo “uso adequado de medicamentos”, ou seja, dificultar o acesso a medicamentos como antibióticos e colocar maiores restrições às doses recomendadas.