EUA alertam para consequências "terríveis" em caso de um ataque russo à Ucrânia

Durante uma conferência de imprensa no Pentágono, o principal general dos EUA, Mark Milley, afirmou que o número de soldados russos na fronteira com a Ucrânia é o maior desde a Guerra Fria e alertou para consequências “terríveis” caso um ataque russo a Kiev se venha a concretizar.O secretário de Defesa dos EUA, Lloyd Austin, disse que o presidente russo, Vladimir Putin, tem agora um vasto leque de opções militares, incluindo pequenas acometidas antes de uma invasão em grande escala. Mas Austin acredita que uma guerra com a Ucrânia pode ainda ser evitada., disse Austin, que falava ao lado do general Mark Milley.

No início desta semana, o Pentágono anunciou que tem cerca de 8500 soldados norte-americanos em prontidão para o caso de ser necessário prestar auxílio à Europa.

A Rússia tem negado qualquer intenção de ataque à Ucrânia, mas fez depender a redução da ameaça de conflito na região do fim da política de alargamento da NATO, em especial à Ucrânia, e do regresso dos destacamentos militares ocidentais às fronteiras de 1997.Washington não cedeu à exigência russa sobre o não alargamento da Aliança Atlântica à Ucrânia, mas insistiu, na quinta-feira, que estava a oferecer "uma via diplomática séria, se a Rússia assim o desejar".França, por sua vez, disse que os dois líderes concordaram com a necessidade de diminuir a escalada e que presidente Emmanuel Macron disse a Putin que a Rússia deve respeitar a soberania de seus Estados vizinhos.

“Não precisamos deste pânico”

Durante uma conferência de imprensa em Kiev, Zelensky apelou a que não seja ampliado o pânico que está a ser criado em termos internacionais.

A "desestabilização da situação dentro do país" foi a maior ameaça para a Ucrânia, disse Zelensky.







A Ucrânia está envolvida numa guerra com separatistas pró-russos na região industrial do Donbass, no Leste do país, desde 2014, que diz ser fomentada e apoiada militarmente por Moscovo. A guerra no Donbass já provocou cerca de 14.000 mortos e 1,5 milhões de desalojados, segundo a ONU.





As autoridades de Moscovo recusam-se a falar com o Governo de Kiev sobre o conflito, alegando que a Rússia não está envolvida, e defendem que os ucranianos devem antes discutir a questão com os líderes separatistas de Donetsk e Lugansk.

Na sequência do conflito, Rússia, Ucrânia, Alemanha e França criaram uma plataforma de diálogo conhecida por Formato Normandia, mas os líderes dos quatro países não se reúnem desde 2019. Conselheiros políticos dos quatros líderes reuniram-se na quarta-feira, em Paris, e marcaram um próximo encontro para fevereiro, em Berlim, mas não discutiram a realização de uma nova cimeira, que tem sido sugerida pelo Presidente da Ucrânia.