EUA anunciam início da segunda fase do plano de paz para Gaza
A nova etapa do plano para pôr fim à guerra na Faixa de Gaza, que prevê a criação de uma administração palestiniana de transição e o desarmamento do Hamas, já está em curso. A informação foi avançada pelos Estados Unidos.
Os Estados Unidos anunciaram que começou a segunda fase do plano para pôr fim à guerra em Gaza, centrado no desarmamento do Hamas e no estabelecimento de uma administração palestiniana tecnocrata no enclave.
O lançamento desta segunda fase foi comunicado por Steve Witkoff, o enviado especial do presidente norte-americano, nas redes sociais.
“Em nome do presidente Trump, anunciamos o lançamento da fase dois do Plano de 20 Pontos do presidente para o fim do conflito em Gaza, que avança do cessar-fogo para a desmilitarização, uma administração tecnocrática e a reconstrução”, escreveu Witkoff.
"Os EUA esperam que o Hamas cumpra integralmente as suas obrigações, incluindo a devolução imediata do último refém falecido. O não cumprimento dessa obrigação acarretará sérias consequências".
O enviado especial norte-americano ressalvou ainda que a primeira fase deste plano “proporcionou ajuda humanitária histórica, manteve o cessar-fogo, devolveu todos os reféns vivos e os restos mortais de 27 dos 28 reféns falecidos”.
“Somos profundamente gratos ao Egito, à Turquia e ao Catar pelos seus indispensáveis esforços de mediação, que tornaram possível todo o progresso alcançado até o momento”.
O Egito anunciou também esta quarta-feira um consenso sobre os nomes dos 15 membros do comité tecnocrático palestiniano que irá administrar a Faixa de Gaza, nos termos do plano do Presidente norte-americano, Donald Trump.
"Esperamos que, após este acordo, o comité seja anunciado em breve (...) e posteriormente destacado para a Faixa de Gaza para gerir a vida quotidiana e os serviços essenciais", disse o ministro dos Negócios Estrangeiros, Badr Abdelatty, após conversações sobre o tema no Cairo.
A formação do comité está prevista no plano de paz de Trump e cuja primeira fase incluiu um cessar-fogo que entrou em vigor em outubro de 2025, após dois anos de guerra entre o grupo extremista Hamas e Israel.
Today, on behalf of President Trump, we are announcing the launch of Phase Two of the President's 20-Point Plan to End the Gaza Conflict, moving from ceasefire to demilitarization, technocratic governance, and reconstruction.— Special Envoy Steve Witkoff (@SEPeaceMissions) January 14, 2026
Phase Two establishes a transitional technocratic…
Segundo o Gabinete de Imprensa do Governo de Gaza, Israel violou o cessar-fogo mediado pelos EUA mais de 1.190 vezes desde que este entrou em vigor em outubro passado, matando mais de 400 palestinianos e bloqueando a entrada de ajuda humanitária essencial no enclave.
O Hamas devolveu quase todos os reféns, mas autoridades norte-americanas afirmam que as condições agora permitem uma mudança de foco, da interrupção dos combates para a resolução de questões de administração e reconstrução.
