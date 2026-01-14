EUA anunciam início da segunda fase do plano de paz para Gaza





Today, on behalf of President Trump, we are announcing the launch of Phase Two of the President’s 20-Point Plan to End the Gaza Conflict, moving from ceasefire to demilitarization, technocratic governance, and reconstruction.



Phase Two establishes a transitional technocratic… — Special Envoy Steve Witkoff (@SEPeaceMissions) January 14, 2026







Segundo o Gabinete de Imprensa do Governo de Gaza, Israel violou o cessar-fogo mediado pelos EUA mais de 1.190 vezes desde que este entrou em vigor em outubro passado, matando mais de 400 palestinianos e bloqueando a entrada de ajuda humanitária essencial no enclave.





O Hamas devolveu quase todos os reféns, mas autoridades norte-americanas afirmam que as condições agora permitem uma mudança de foco, da interrupção dos combates para a resolução de questões de administração e reconstrução.





O lançamento desta segunda fase foi comunicado por Steve Witkoff, o enviado especial do presidente norte-americano, nas redes sociais., escreveu Witkoff.O enviado especial norte-americano ressalvou ainda que a primeira fase deste plano “proporcionou ajuda humanitária histórica, manteve o cessar-fogo, devolveu todos os reféns vivos e os restos mortais de 27 dos 28 reféns falecidos”.O Egito anunciou também esta quarta-feira um consenso sobre os nomes dos 15 membros do comité tecnocrático palestiniano que irá administrar a Faixa de Gaza, nos termos do plano do Presidente norte-americano, Donald Trump.", disse o ministro dos Negócios Estrangeiros, Badr Abdelatty, após conversações sobre o tema no Cairo.A formação do comité está prevista no plano de paz de Trump e cuja primeira fase incluiu um cessar-fogo que entrou em vigor em outubro de 2025, após dois anos de guerra entre o grupo extremista Hamas e Israel.