EUA avisam. Coreia do Norte "irá pagar o preço" se ajudar a Rússia com armamento

"Irá pagar o preço por isso por parte da comunidade internacional", afirmou aos repórteres esta terça-feira o Conselheiro para a Segurança Nacional dos EUA, Jake Sullivan.







A ameaça pode não passar disso mesmo, uma vez que tanto Moscovo como Pequim deverão bloquear quaisquer tentativas de castigar a Coreia do Norte com novas sanções internacionais.







A Administração Biden assume preocupação com a hipótese, avançada pelos seus serviços de informação, de que o Kremlin está em contactos com o Governo norte-coreano para aprofundar os laços militares bilaterais, incluindo o fornecimento de munições de artilharia e mísseis, para repor os seus arsenais esgotados pela guerra na Ucrânia.

Segunda-feira, fontes norte-americanas avançaram a possibilidade de um encontro entre o Presidente russo Vladimir Putin, e o seu homólogo Kim Jong Un, em Vladivostok, na próxima semana, precisamente para discutir o assunto.Questionado sobre essa possibilidade, Dmitri Peskov, porta-voz do Kremlin, recusou quaisquer esclarecimentos. "Não há nada a comentar", disse.Contudo, Pyongyang poderá ceder aos pedidos russos em troca de tecnologia nuclear ou espacial e de mantimentos de que necessita.

Apelo dos EUA

ou a produzir munições para a Rússia, quando a mesma capacidade de entrega e de produção está a esgotar-se do lado ocidental.Esta quarta-feira, o porta-voz da Casa Branca para a Segurança Nacional, John Kirby, confirmou que as negociações de armamento entre a Rússia e a Coreia do Norte progridem ativamente.Kirby confirmou igualmente relatos de queque permitiriam a Moscovo aceder a armamento para repor as perdas sofridas na Ucrânia, assim como matérias-primas para relançar a sua indústria de Defesa.O porta-voz da Casa Branca sublinhou que tais acordos seriam uma violação das resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas.e respeite os compromissos públicos subscritos por Pyongyang, no sentido de não fornecer nem vender armas à Rússia", disse Kirby aos repórteres presentes.

Seul atenta

A Coreia do Sul, aliada dos Estados Unidos na Ásia, vê com igual preocupação os resultados de uma possível aproximação militar entre a Rússia e o sue vizinho do Norte.





Seul acredita que o ministro russo da Defesa, numa visita em julho a Pyongyang, se reuniu a sós com o líder norte-coreano, a quem terá proposto intercâmbios militares não só entre os dois países mas também aproximação à China. Sergei Shoigu confirmou esta segunda-feira que Moscovo está a contemplar a realização de exercícios navais conjuntos entre as frotas russa, chinesa e norte-coreana.

incluindo submarinos e satélites-espiões, que não conseguiu até agora desenvolver.Um observador para o Instituto Asiático de Estudos Políticos, Yang Uk, admite que "Moscovo possa pagar as armas norte-coreanas através de petróleo e comida e com isso reavivar a moribunda economia norte-coreana" com uma nova fonte de rendimentos.Yang, especialista em estratégia militar e sistemas de armamento, acrescenta queA "Rússia é membro permanente do Conselho de Segurança da ONU e pode causar o colapso de todo o sistema", afirmou o analista. No último ano, graças à intervenção da China, a comunidade internacional tem sido incapaz de castigar a Coreia do Norte pelos testes nucleares que tem vindo a efetuar crescentemente, e a Rússia iria contribuir para esta muralha.

O que busca Kim

Para o líder da Coreia do Norte, a amizade com Vladimir Putin poderia igualmente contrabalançar a dependência de Pequim, sobretudo a nível alimentar e de estratégias para evitar as sanções internacionais, frisou Yang."como uma criança chantageia os pais desavindos", apontou por seu lado o Dr Bernard Loo, da Escola de Estudos Internacionais de Singapura. "Já o fez durante a Guerra Fria", lembrou.

A favor dos Estados Unidos e de Seul estará a paranóia com a própria segurança que leva Kim Jong Un a recear viajar além das fronteiras do seu país. Uma visita a Vladivostok, como foi avançado, pode ser uma aventura demasiado arriscada.









Contudo, considerou Loo, a capacidade de manobra de Kim é "limitada". "Depois da publicidade feita aos exercícios navais tripartidos ser-lhe-ia difícil cancelar este tipo de eventos", afirmou.







Parte da estratégia norte-americana, para impedir tanto a China como a Coreia do Norte de fornecer armamento à Rússia, tem sido por isso expor publicamente tais acordos, de forma a evitar que avancem.

Até agora, Pequim e Pyongyang têm negado sequer sugestões de negócios de armas com Moscovo. É pouco provável que queiram que eventuais acordos do género venham a público, concluiu o analista de Singapura.