EUA. Candidato a vice-presidente Tim Walz vota antecipadamente no Minnesota

"Estou entusiasmado com isto", disse Walz aos jornalistas quando se dirigia para a assembleia de voto do condado de Ramsey.

Após votar, ostentando um adesivo vermelho "Eu votei" na lapela, Walz afirmou que as atuais eleições presidenciais são "uma oportunidade de virar a página do caos de Donald Trump e seguir um novo caminho".

Walz agradeceu ainda ao chefe de gabinete do ex-presidente, John Kelly, por "mostrar a coragem de dar a cara" e alertar o mundo sobre a "descida à loucura" de Trump, referindo-se aos comentários do general reformado em entrevistas publicadas na terça-feira no The New York Times e no The Atlantic.

"Donald Trump deixou bem claro que esta é uma eleição em que assumirá o controlo total das forças armadas para as usar contra os seus inimigos políticos, assumirá o controlo total do Departamento de Justiça para processar quem discorda dele, assumirá o controlo total dos meios de comunicação social sobre o que é dito e o que é contado ao público americano", disse Walz.

O candidato à vice-presidência afirmou ainda não ter "nada a dizer" sobre as notícias de que era alvo de esforços de desinformação russos, mas acrescentou que "é muito claro que" o Presidente russo Vladimir "Putin quer que Trump ganhe" e "Donald Trump quer que Putin ganhe".

O Minnesota iniciou a votação presencial antecipada a 20 de setembro, mas o governador tem estado em campanha desde que a vice-presidente Kamala Harris o escolheu como seu companheiro de candidatura às eleições de 05 de novembro.