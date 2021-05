EUA. Caos nos postos de combustível após ciberataque de hackers

A Colonial Pipeline, rede de oleodutos que alimenta os postos de abastecimento de uma grande área dos Estados Unidos,Habitualmente, a empresa transporta até 2,5 milhões de barris de gasolina, gasóleo e combustível de aviação por dia desde as refinarias no Golfo do México até às grandes cidades no sul e leste dos EUA.O ataque informático de que foi vítima levou a Colonial a interromper as operações em toda a rede de oleodutos para evitar mais danos nos sistemas de computador., anunciou a empresa, adiantando que serão necessários vários dias para que o abastecimento nos postos de combustível volte ao normal.A secretária norte-americana da Energia, Jennifer Granholm, explicou que a partir desta quinta-feira vão começar a ver-se melhorias nas áreas mais afetadas, com os preços a baixarem novamente e a escassez de combustível a deixar de ser um problema.“Está a aproximar-se uma fase de alívio”, disse por sua vez Jeanette McGee, porta-voz da conhecida Associação Automobilística Americana (AAA).Há, no entanto, um tempo de atraso desde que o combustível sai das instalações da Colonial Pipelines até que chega ao destino final. A gasolina

Gasolina nos EUA ao preço mais alto desde 2014

Só na quarta-feira, os preços da gasolina no Estado da Geórgia, entre outros, subiram entre oito a dez centavos, num salto que apenas se costuma observar em episódios de furacão ou outros desastres naturais que obriguem a fechar as refinarias.. É o valor mais elevado desde outubro de 2014 no país, segundo a Associação Automobilística Americana.Em muitas estações, desde a Virgínia à Flórida, os clientes têm levado jerricans para encher, provocando longas filas e originando discussões acesas.“Estou a sentir-me desesperada com a situação do combustível e desanimada pelo açambarcamento”, disse aouma habitante da Carolina do Norte.

FBI suspeita de hackers que operam desde a Rússia

O FBI está a investigar o ataque informático que originou o caos nas bombas de gasolina e acredita que foi levado a cabo peloO presidente Joe Biden adiantou, no entanto, que a agência federal não suspeita do Governo russo, apenas que “os criminosos responsáveis pelo ataque vivem na Rússia”. Num discurso ao país,e previu que a normalidade no abastecimento possa ser retomada neste fim de semana.Entretanto, o grupo responsável pelo ciberataque avançou, anonimamente, que iria publicar os dados privados de outras três empresas que alegadamente terão violado a lei, incluindo uma empresa de tecnologia sediada em Illinois.Não se sabe ainda quanto dinheiro osterão exigido à Colonial Pipelines, mas fontes ligadas à empresa afirmaram à agência Reuters quepara impedir situações como a que acabou por acontecer na passada semana.A última vez que a Colonial teve que interromper as suas linhas de transporte de combustível foi durante o furacão Harvey, que atingiu o Golfo do México, em 2017.

