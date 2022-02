EUA colocam prazo de "semanas" para ser salvo o acordo nuclear com o Irão

[acordo internacional sobre o programa nuclear iraniano], se os Estados Unidos estão de volta ao JCPOA e se o Irão voltará a implementar totalmente as suas obrigações sob esse acordo,”, declarou o funcionário aos jornalistas após mais uma ronda de negociações em Viena.Essas negociações, que têm por objetivo salvar o acordo nuclear, estão em suspenso desde sexta-feira, com os negociadores-chefes em consultas nas capitais dos respetivos países, devendo regressar a Viena ainda esta semana para retomar as conversações.Segundo o funcionário norte-americano, a reunião de sexta-feira foi “uma das mais intensas até à data”.“Alcançámos progressos ao, dando ênfase apenas às principais prioridades. Agora é altura de serem tomadas decisões políticas”, declarou.O responsável sublinhou que “ainda existem lacunas significativas” e que, mais concretamente “numa questão de semanas”., insistiu o membro do Departamento de Estado norte-americano, acrescentando que os desenvolvimentos no programa nuclear do Irão permitem a esse país demorar menos tempo a reunir os materiais necessários para o fabrico de bombas.Teerão tem garantido, no entanto, que não pretende desenvolver armas nucleares.

Negociações em Viena continuam

Após cinco meses de interrupção, as conversações recomeçaram no final de novembro entre o Irão e os países que ainda fazem parte do acordo concluído em 2015 (França, Reino Unido, Alemanha, Rússia e China).A ideia é, que, sob a liderança do ex-presidente Donald Trump, se retiraram unilateralmente do pacto em 2018 e restabeleceram as sanções económicas a Teerão.As conversações visam também fazer com que, uma vez que Teerão se libertou gradualmente das restrições impostas pelo acordo sobre as suas atividades nucleares, em resposta às medidas norte-americanas.O acordo de 2015 ofereceu ao Irão um alívio das sanções internacionais em troca de uma drástica limitação do seu programa nuclear, sob rigoroso controlo da ONU, e garantias de que não está a tentar desenvolver armas nucleares, como sempre afirmou.A chegada à Casa Branca de Joe Biden ajudou a reavivar as discussões, com os norte-americanos a participarem indiretamente, mas sem nunca terem reunido com os iranianos até agora.

c/ agências