EUA criticam prisão domiciliária de Bolsonaro e ameaçam responsabilizar envolvidos

Justice Moraes, now a U.S.-sanctioned human rights abuser, continues to use Brazil’s institutions to silence opposition and threaten democracy. Putting even more restrictions on Jair Bolsonaro’s ability to defend himself in public is not a public service. Let Bolsonaro speak!… — Bureau of Western Hemisphere Affairs (@WHAAsstSecty) August 5, 2025

A decisão do tribunal surge numa altura de relações tensas entre Washington e Brasília, com o caso contra Jair Bolsonaro a ser aproveitado pelo presidente dos EUA, Donald Trump, como uma ameaça nas negociações comerciais.

“Medida cautelar foi violada”



Segundo a decisão do juiz Alexandre Moraes, Bolsonaro usou as contas de redes sociais de aliados para compartilhar mensagens contendo “claro incentivo e incitação para atacar o Supremo Tribunal Federal, e apoio aberto à intervenção estrangeira no judiciário do Brasil”.

“O flagrante desrespeito às medidas preventivas foi tão evidente que - repita-se - o próprio filho do réu, o senador Flávio Nantes Bolsonaro, decidiu apagar a publicação de sua conta no Instagram para ocultar a transgressão legal”, realçou Moraes.

O julgamento deverá ser concluído ainda este ano, com Bolsonaro a enfrentar uma potencial sentença de mais de 40 anos de prisão.







c/agências

Numa nota divulgada nas redes sociais, oOs Estados Unidos consideram que "", lê-se na publicação, na qual os Estados Unidos "condenam a ordem de Moraes que impôs prisão domiciliária a Bolsonaro", prometendo ainda que vão responsabilizar "todos aqueles que colaborarem ou facilitarem condutas sancionadas".”, acrescenta a publicação.Poucas horas depois, o presidente norte-americano, Donald Trump, assinou o decreto que oficializa a imposição de tarifas de 50 por cento a vários produtos brasileiros.Os EUA também sancionaram o juiz pelo que consideram “graves violações dos Direitos Humanos” e anunciaram restrições de visto contra Alexandre Moraes e outros funcionários do tribunal por causa do julgamento de Bolsonaro.A declaração do Escritório para Assuntos do Hemisfério Ocidental do Departamento de Estado dos Estados Unidos surge poucas horas depois do, e depois da Polícia Federal ter realizado uma operação de busca e apreensão, tendo apreendido o telemóvel de Jair Bolsonaro.Bolsonaro está também proibido de utilizar o telemóvel, ou qualquer outro aparelho de comunicação, "diretamente ou por intermédio de terceiros", de comunicar com autoridades estrangeiras e outros réus no processo de tentativa de golpe de Estado.O incumprimento destas medidas, avisou o juiz, levará a que seja decretada "imediata prisão preventiva".Em causa estão as manifestações em São Paulo e no Rio de Janeiro no último domingo em apoio a Jair Bolsonaro e contra Alexandre de Moraes, considerado o "inimigo número um do bolsonarismo", nas quais os apoiantes do ex-presidente defenderam a aprovação de uma amnistia para todos os acusados no processo de tentativa de golpe de Estado.No Rio de Janeiro, o seu discurso foi transmitido através do senador e filho Flávio Bolsonaro, enquanto em São Paulo participou através de uma videochamada exibida por um deputado.Além disso, Alexandre Moraes considerou que Jair Bolsonaro “repetiu sua conduta ilegal de maneira ainda mais severa e desafiadora”, continuando a “instar e incitar um chefe de Estado estrangeiro a tomar medidas destinadas a interferir ilegalmente no curso normal dos processos judiciais - na tentativa de gerar pressão social sobre as autoridades brasileiras, em flagrante violação da soberania nacional”.