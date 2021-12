EUA. Detidos os pais do jovem que matou a tiro quatro colegas de escola

As autoridades norte-americanas detiveram os pais do adolescente acusado de matar a tiro quatro colegas, numa escola no norte de Michigan. Os pais de Ethan Crumbley estavam em fuga. São acusados de homicídio involuntário por terem oferecido ao filho a arma como presente de Natal e de não agirem perante os sinais que indiciavam o crime.