EUA e Irão chegam a acordo de entendimento dependente da aprovação de Trump

De acordo com o site de notícias, os negociadores norte-amercianos e iranianos, chegaram a acordo sobre um memorando de entendimento de 60 dias para prolongar o cessar-fogo e iniciar negociações sobre o programa nuclear iraniano.





Em declarações à Axios, dois responsáveis ​​norte-americanos e uma fonte regional envolvida nos esforços de mediação, o Presidente Trump ainda não deu a sua aprovação final.

A assinatura do memorando de entendimento seria o avanço diplomático mais significativo desde o início da guerra, mas um acordo final que contemple as exigências nucleares de Trump exigiria ainda negociações intensivas adicionais.







Os responsáveis ​​norte-americanos acrescentaram que os termos do acordo estavam praticamente acertados na terça-feira, mas ambos os lados ainda precisavam da aprovação da alta cúpula do Governo iraniano.

Os responsáveis ​​norte-americanos afirmaram que os iranianos regressaram posteriormente, dizendo que tinham as aprovações necessárias e estavam preparados para assinar. O Irão não confirmou esta informação.





Trump e os seus conselheiros acreditaram estar perto de um acordo várias vezes em fases anteriores da guerra, mas as negociações estagnaram repetidamente.





As autoridades norte-americanas afirmaram que o memorando de entendimento de 60 dias estipulará que a navegação pelo estreito de Ormuz será "sem restrições".





Um responsável norte-americano disse que isto significa que não haverá cobrança de portagens nem assédio e que o Irão terá de remover todas as minas do estreito no prazo de 30 dias.



O bloqueio naval americano também será suspenso, mas isso ocorrerá proporcionalmente à retoma da navegação comercial, referiu a fonte norte-americana.



O memorando de entendimento incluirá um compromisso iraniano de não prosseguir o desenvolvimento de armas nucleares, disseram as autoridades.





Estipulará ainda que as primeiras questões a serem negociadas durante o período de 60 dias serão como descartar o urânio altamente enriquecido do Irão e como lidar com o enriquecimento de urânio pelo país.



Os EUA comprometer-se-ão a discutir o alívio das sanções e a libertação de fundos iranianos congelados como parte das negociações. O memorando de entendimento incluirá também uma discussão sobre um mecanismo para ajudar o Irão a começar a receber bens e ajuda humanitária. Mesmo com as negociações na fase final, os Estados Unidos e o Irão tiveram dois confrontos no Estreito de Ormuz nas últimas 48 horas.





Fonte norte-americana próxima do processo afirmou que o Irão tem agora a hipótese de libertar a sua economia e que "há pessoas no seu sistema que compreendem que esta é uma oportunidade para seguir uma direção diferente".



"Vamos descobrir durante os 60 dias de negociações se é esse o caso", acautelou.



Os responsáveis ​​norte-americanos confirmaram ainda que não haverá acordos paralelos ou cláusulas secretas sobre o alívio das sanções ou a transferência de fundos para o Irão.



"Quanto mais os iranianos estiverem dispostos a ceder, mais receberão", disse um deles.



", disse um dos responsáveis ​​norte-americanos.Os negociadores norte-americanos informaram Trump sobre os detalhes do acordo final, mas este não o aprovou de imediato.