EUA e Irão trocam ataques aéreos

O Comando Central dos EUA (Centcom) descreveu as suas ações como "ponderadas, puramente defensivas e destinadas a manter o cessar-fogo".

“Ninguém vai controlar o estreito”



Um quinto do gás natural liquefeito e do petróleo do mundo passa normalmente pelo canal de navegação, e o seu encerramento impactou o comércio global de combustíveis.

Israel iniciou a guerra contra o Irão ao lado dos EUA a 28 de fevereiro e está também envolvido num conflito armado com o Hezbollah, apoiado pelo Irão, no Líbano.

Em declarações à imprensa durante uma reunião de gabinete na quarta-feira, o presidente norte-americano disse: "Eles só querem fechar um acordo - acho que não têm outra escolha".





c/agências

O Comando Central dos EUA (Centcom) afirmou que as suas forças abateram quatrode ataque unidirecional iranianos "que representavam uma ameaça em torno do Estreito de Ormuz".A base em Bandar Abbas foi atingida quando estava prestes a lançar um quinto, acrescentou a Centcom. Os meios de comunicação iranianos relataram que explosões foram ouvidas a leste da cidade.Os meios de comunicação iranianos tinham anteriormente noticiado três fortes explosões perto de Bandar Abbas, uma cidade portuária no estratégico Estreito de Ormuz, durante a madrugada.As forças iranianas também dispararam tiros de aviso contra quatro navios que tentavam atravessar o Estreito de Ormuz, informou a emissora estatal IRIB esta quinta-feira, sem fornecer detalhes sobre o tipo de navio ou a sua nacionalidade.Estes incidentes são os mais graves desde o cessar-fogo que entrou em vigor a 8 de abril, após mais de um mês de ataques aéreos israelitas e norte-americanos que mataram milhares de pessoas.No início desta semana, os EUA confirmaram na segunda-feira uma ronda anterior de ataques de "autodefesa" no sul do Irão, nos quais visaram instalações de mísseis iranianos e embarcações que tentavam lançar minas no Estreito de Ormuz, onde milhares de navios-tanque comerciais estão retidos em consequência do conflito.O Centcom afirmou que estes ataques foram planeados "para proteger as nossas tropas das ameaças representadas pelas forças iranianas".Os preços do petróleo, que tinham caído 5% na quarta-feira, recuperaram após relatos da escalada das hostilidades. Os contratos futuros de petróleo bruto dos EUA subiram mais de 3%, enquanto as ações caíram e o dólar valorizou."Ninguém vai controlar (o estreito)", disse Trump. "São águas internacionais e Omã vai comportar-se como qualquer outro país, ou teremos de os explodir. Eles compreendem isso, tudo ficará bem."Qualquer navio que pague à autoridade poderá também estar "sujeito ao risco de sanções", afirmou o Departamento do Tesouro dos EUA em comunicado.O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Irão, Esmaeil Baqaei, afirmou na segunda-feira que Teerão estava a cobrar taxas pelos "serviços de navegação" e que continuaria a gerir o tráfego através da via navegável.O secretário do Tesouro norte-americano, Scott Bessent, descreveu a medida como "a mais recente tentativa dos militares iranianos de extorquir o comércio marítimo global" e "prova" de que o Irão está "desesperado por dinheiro".Durante uma reunião de gabinete na quarta-feira, o presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou que o Irão está a "negociar com as condições precárias", insistindo que a sua estratégia de guerra não será afetada pelas eleições intercalares nos EUA, em novembro."Talvez tenhamos de voltar atrás e terminar as negociações, talvez não", disse.Durante a reunião, o presidente instou ainda as nações do Golfo a assinarem os Acordos de Abraão para normalizar as relações com Israel.Embora Trump tenha demonstrado otimismo no fim de semana, afirmando que um acordo de paz com o Irão tinha sido "em grande parte negociado", na reunião de gabinete de quarta-feira, declarou que os EUA "não estão satisfeitos".Afirmou que Teerão estava "muito empenhada" em chegar a um acordo para pôr fim ao conflito, mas acrescentou que "até agora não o conseguiram", reiterando a disponibilidade de Washington para retomar os ataques caso não seja alcançado um acordo.As suas declarações surgiram depois de a TV estatal iraniana ter divulgado o que alegou serem detalhes de uma minuta de acordo, que incluía a reabertura do Estreito de Ormuz e a retirada das forças norte-americanas da região.A Casa Branca classificou o texto como uma "completa invenção".No entanto, Teerão logo alertou que um acordo "não estava iminente", enquanto Trump afirmou ter instruído os seus negociadores para "não se precipitarem" num.