Mundo
Guerra no Médio Oriente
EUA e Irão trocam ataques aéreos
Os Estados Unidos abateram quatro drones iranianos e realizaram ataques aéreos contra uma base terrestre no sul do país na madrugada de quarta para quinta-feira, provocando um ataque de retaliação a partir de Teerão contra uma base norte-americana. Este é o confronto mais sério desde o início do cessar-fogo.
O Comando Central dos EUA (Centcom) afirmou que as suas forças abateram quatro drones de ataque unidirecional iranianos "que representavam uma ameaça em torno do Estreito de Ormuz".
A base em Bandar Abbas foi atingida quando estava prestes a lançar um quinto drone, acrescentou a Centcom. Os meios de comunicação iranianos relataram que explosões foram ouvidas a leste da cidade.
O Comando Central dos EUA (Centcom) descreveu as suas ações como "ponderadas, puramente defensivas e destinadas a manter o cessar-fogo".Os meios de comunicação iranianos tinham anteriormente noticiado três fortes explosões perto de Bandar Abbas, uma cidade portuária no estratégico Estreito de Ormuz, durante a madrugada.
Em retaliação, a Guarda Revolucionária do Irão anunciou esta quinta-feira que tinha atacado uma base norte-americana. Não especificaram qual, mas o Kuwait, que alberga uma grande base norte-americana, afirmou que as suas defesas aéreas estavam a intercetar "ameaças hostis de mísseis e drones", mas não especificou a origem das mesmas.
As forças iranianas também dispararam tiros de aviso contra quatro navios que tentavam atravessar o Estreito de Ormuz, informou a emissora estatal IRIB esta quinta-feira, sem fornecer detalhes sobre o tipo de navio ou a sua nacionalidade.
Esta é a segunda vez em três dias que os EUA atacam alvos no Irão, alegando que os ataques foram realizados em legítima defesa.
Estes incidentes são os mais graves desde o cessar-fogo que entrou em vigor a 8 de abril, após mais de um mês de ataques aéreos israelitas e norte-americanos que mataram milhares de pessoas.
O Irão condenou os ataques como "uma grave violação do cessar-fogo" e prometeu que o Governo iraniano "não deixará nenhum ato de hostilidade sem resposta".
No início desta semana, os EUA confirmaram na segunda-feira uma ronda anterior de ataques de "autodefesa" no sul do Irão, nos quais visaram instalações de mísseis iranianos e embarcações que tentavam lançar minas no Estreito de Ormuz, onde milhares de navios-tanque comerciais estão retidos em consequência do conflito.
O Centcom afirmou que estes ataques foram planeados "para proteger as nossas tropas das ameaças representadas pelas forças iranianas".
“Ninguém vai controlar o estreito”
Os preços do petróleo, que tinham caído 5% na quarta-feira, recuperaram após relatos da escalada das hostilidades. Os contratos futuros de petróleo bruto dos EUA subiram mais de 3%, enquanto as ações caíram e o dólar valorizou.
Trump disse na quarta-feira que nenhum país teria controlo sobre a via navegável e pareceu ameaçar o Omã, país com o qual os EUA mantêm laços militares e económicos de longa data.
"Ninguém vai controlar (o estreito)", disse Trump. "São águas internacionais e Omã vai comportar-se como qualquer outro país, ou teremos de os explodir. Eles compreendem isso, tudo ficará bem."
Os EUA impuseram também sanções à "Autoridade do Estreito do Golfo Pérsico" – o organismo iraniano responsável pela cobrança de taxas aos navios que transitam pelo Estreito de Ormuz.
Qualquer navio que pague à autoridade poderá também estar "sujeito ao risco de sanções", afirmou o Departamento do Tesouro dos EUA em comunicado.
Um quinto do gás natural liquefeito e do petróleo do mundo passa normalmente pelo canal de navegação, e o seu encerramento impactou o comércio global de combustíveis.O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Irão, Esmaeil Baqaei, afirmou na segunda-feira que Teerão estava a cobrar taxas pelos "serviços de navegação" e que continuaria a gerir o tráfego através da via navegável.
O secretário do Tesouro norte-americano, Scott Bessent, descreveu a medida como "a mais recente tentativa dos militares iranianos de extorquir o comércio marítimo global" e "prova" de que o Irão está "desesperado por dinheiro".
Estão em curso negociações prolongadas para pôr fim à guerra de três meses que paralisou o tráfego no Estreito de Ormuz e provocou uma escalada dos preços globais da energia.
Durante uma reunião de gabinete na quarta-feira, o presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou que o Irão está a "negociar com as condições precárias", insistindo que a sua estratégia de guerra não será afetada pelas eleições intercalares nos EUA, em novembro. "Talvez tenhamos de voltar atrás e terminar as negociações, talvez não", disse.
Durante a reunião, o presidente instou ainda as nações do Golfo a assinarem os Acordos de Abraão para normalizar as relações com Israel.
Israel iniciou a guerra contra o Irão ao lado dos EUA a 28 de fevereiro e está também envolvido num conflito armado com o Hezbollah, apoiado pelo Irão, no Líbano.Trump ameaçou retomar uma campanha de bombardeamentos em grande escala caso o Irão não aceite os seus termos.
Embora Trump tenha demonstrado otimismo no fim de semana, afirmando que um acordo de paz com o Irão tinha sido "em grande parte negociado", na reunião de gabinete de quarta-feira, declarou que os EUA "não estão satisfeitos".
Afirmou que Teerão estava "muito empenhada" em chegar a um acordo para pôr fim ao conflito, mas acrescentou que "até agora não o conseguiram", reiterando a disponibilidade de Washington para retomar os ataques caso não seja alcançado um acordo.
As suas declarações surgiram depois de a TV estatal iraniana ter divulgado o que alegou serem detalhes de uma minuta de acordo, que incluía a reabertura do Estreito de Ormuz e a retirada das forças norte-americanas da região.
A Casa Branca classificou o texto como uma "completa invenção".
Na semana passada, os dois lados sinalizaram que houve progressos no sentido de um acordo, o que gerou especulações de que um anúncio estaria próximo.
No entanto, Teerão logo alertou que um acordo "não estava iminente", enquanto Trump afirmou ter instruído os seus negociadores para "não se precipitarem" num.
A base em Bandar Abbas foi atingida quando estava prestes a lançar um quinto drone, acrescentou a Centcom. Os meios de comunicação iranianos relataram que explosões foram ouvidas a leste da cidade.
O Comando Central dos EUA (Centcom) descreveu as suas ações como "ponderadas, puramente defensivas e destinadas a manter o cessar-fogo".Os meios de comunicação iranianos tinham anteriormente noticiado três fortes explosões perto de Bandar Abbas, uma cidade portuária no estratégico Estreito de Ormuz, durante a madrugada.
Em retaliação, a Guarda Revolucionária do Irão anunciou esta quinta-feira que tinha atacado uma base norte-americana. Não especificaram qual, mas o Kuwait, que alberga uma grande base norte-americana, afirmou que as suas defesas aéreas estavam a intercetar "ameaças hostis de mísseis e drones", mas não especificou a origem das mesmas.
As forças iranianas também dispararam tiros de aviso contra quatro navios que tentavam atravessar o Estreito de Ormuz, informou a emissora estatal IRIB esta quinta-feira, sem fornecer detalhes sobre o tipo de navio ou a sua nacionalidade.
Esta é a segunda vez em três dias que os EUA atacam alvos no Irão, alegando que os ataques foram realizados em legítima defesa.
Estes incidentes são os mais graves desde o cessar-fogo que entrou em vigor a 8 de abril, após mais de um mês de ataques aéreos israelitas e norte-americanos que mataram milhares de pessoas.
O Irão condenou os ataques como "uma grave violação do cessar-fogo" e prometeu que o Governo iraniano "não deixará nenhum ato de hostilidade sem resposta".
No início desta semana, os EUA confirmaram na segunda-feira uma ronda anterior de ataques de "autodefesa" no sul do Irão, nos quais visaram instalações de mísseis iranianos e embarcações que tentavam lançar minas no Estreito de Ormuz, onde milhares de navios-tanque comerciais estão retidos em consequência do conflito.
O Centcom afirmou que estes ataques foram planeados "para proteger as nossas tropas das ameaças representadas pelas forças iranianas".
“Ninguém vai controlar o estreito”
Os preços do petróleo, que tinham caído 5% na quarta-feira, recuperaram após relatos da escalada das hostilidades. Os contratos futuros de petróleo bruto dos EUA subiram mais de 3%, enquanto as ações caíram e o dólar valorizou.
Trump disse na quarta-feira que nenhum país teria controlo sobre a via navegável e pareceu ameaçar o Omã, país com o qual os EUA mantêm laços militares e económicos de longa data.
"Ninguém vai controlar (o estreito)", disse Trump. "São águas internacionais e Omã vai comportar-se como qualquer outro país, ou teremos de os explodir. Eles compreendem isso, tudo ficará bem."
Os EUA impuseram também sanções à "Autoridade do Estreito do Golfo Pérsico" – o organismo iraniano responsável pela cobrança de taxas aos navios que transitam pelo Estreito de Ormuz.
Qualquer navio que pague à autoridade poderá também estar "sujeito ao risco de sanções", afirmou o Departamento do Tesouro dos EUA em comunicado.
Um quinto do gás natural liquefeito e do petróleo do mundo passa normalmente pelo canal de navegação, e o seu encerramento impactou o comércio global de combustíveis.O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Irão, Esmaeil Baqaei, afirmou na segunda-feira que Teerão estava a cobrar taxas pelos "serviços de navegação" e que continuaria a gerir o tráfego através da via navegável.
O secretário do Tesouro norte-americano, Scott Bessent, descreveu a medida como "a mais recente tentativa dos militares iranianos de extorquir o comércio marítimo global" e "prova" de que o Irão está "desesperado por dinheiro".
Estão em curso negociações prolongadas para pôr fim à guerra de três meses que paralisou o tráfego no Estreito de Ormuz e provocou uma escalada dos preços globais da energia.
Durante uma reunião de gabinete na quarta-feira, o presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou que o Irão está a "negociar com as condições precárias", insistindo que a sua estratégia de guerra não será afetada pelas eleições intercalares nos EUA, em novembro. "Talvez tenhamos de voltar atrás e terminar as negociações, talvez não", disse.
Durante a reunião, o presidente instou ainda as nações do Golfo a assinarem os Acordos de Abraão para normalizar as relações com Israel.
Israel iniciou a guerra contra o Irão ao lado dos EUA a 28 de fevereiro e está também envolvido num conflito armado com o Hezbollah, apoiado pelo Irão, no Líbano.Trump ameaçou retomar uma campanha de bombardeamentos em grande escala caso o Irão não aceite os seus termos.
Embora Trump tenha demonstrado otimismo no fim de semana, afirmando que um acordo de paz com o Irão tinha sido "em grande parte negociado", na reunião de gabinete de quarta-feira, declarou que os EUA "não estão satisfeitos".
Afirmou que Teerão estava "muito empenhada" em chegar a um acordo para pôr fim ao conflito, mas acrescentou que "até agora não o conseguiram", reiterando a disponibilidade de Washington para retomar os ataques caso não seja alcançado um acordo.
As suas declarações surgiram depois de a TV estatal iraniana ter divulgado o que alegou serem detalhes de uma minuta de acordo, que incluía a reabertura do Estreito de Ormuz e a retirada das forças norte-americanas da região.
A Casa Branca classificou o texto como uma "completa invenção".
Na semana passada, os dois lados sinalizaram que houve progressos no sentido de um acordo, o que gerou especulações de que um anúncio estaria próximo.
No entanto, Teerão logo alertou que um acordo "não estava iminente", enquanto Trump afirmou ter instruído os seus negociadores para "não se precipitarem" num.
Em declarações à imprensa durante uma reunião de gabinete na quarta-feira, o presidente norte-americano disse: "Eles só querem fechar um acordo - acho que não têm outra escolha".
c/agências