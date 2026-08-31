Mundo
Guerra no Médio Oriente
EUA e Irão retomam hostilidades
A guerra no Médio Oriente voltou a escalar nas últimas horas, depois dos Estados Unidos terem atacado a ilha iraniana de Larak. Teerão retaliou, alegando legitima defesa e atingindo alvos militares norte-americanos na Jordânia e nos Emirados Árabes Unidos.
(em atualização)
São as primeiras hostilidades entre os Estados Unidos e Irão, no último mês. Os EUA dizem ter atacado a Ilha de Larak para impedir o lançamento de minas marítimas, o que provocou represálias contra bases aéreas usadas pelas forças norte-americanas, além de incêndios em navios-tanque no estreito de Ormuz. O ataque visava duas plataformas de lançamento de mísseis.
A ofensiva causou um número ainda indeterminado de mortos e feridos, entre civis e militares.
O Irão retaliou pouco depois, atacando bases aéreas na Jordânia e nos Emirados Árabes Unidos.Num comunicado divulgado pelas agências de notícias iranianas, o departamento de relações públicas do exército afirmou que dezenas de drones foram lançados contra a base Al-Manhad nas primeiras horas da manhã.
O exército iraniano indicou que o alvo do ataque foram instalações onde se encontravam pessoal e helicópteros norte-americanos na referida base, e que este ocorreu horas depois de a Guarda Revolucionária Islâmica lançar mísseis e drones contra duas bases norte-americanas na Jordânia.
De acordo com a nota do exército, acompanhada de um vídeo do suposto lançamento dos drones, o ataque surgiu "em resposta à recente agressão do inimigo e em retaliação pela morte de membros da Guarda Revolucionária e de civis" num ataque dos Estados Unidos (EUA) contra a ilha de Larak, sem fornecer mais detalhes nem números sobre as supostas vítimas.
O exército iraniano indicou que o alvo do ataque foram instalações onde se encontravam pessoal e helicópteros norte-americanos na referida base, e que este ocorreu horas depois de a Guarda Revolucionária Islâmica lançar mísseis e drones contra duas bases norte-americanas na Jordânia.
De acordo com a nota do exército, acompanhada de um vídeo do suposto lançamento dos drones, o ataque surgiu "em resposta à recente agressão do inimigo e em retaliação pela morte de membros da Guarda Revolucionária e de civis" num ataque dos Estados Unidos (EUA) contra a ilha de Larak, sem fornecer mais detalhes nem números sobre as supostas vítimas.