EUA e Irão retomam hostilidades

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São as primeiras hostilidades entre os Estados Unidos e Irão, no último mês. Os EUA dizem ter atacado a Ilha de Larak para impedir o lançamento de minas marítimas, o que provocou represálias contra bases aéreas usadas pelas forças norte-americanas, além de incêndios em navios-tanque no estreito de Ormuz. O ataque visava duas plataformas de lançamento de mísseis.





A ofensiva causou um número ainda indeterminado de mortos e feridos, entre civis e militares.





