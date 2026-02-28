EUA e Israel atacam Irão, Teerão retalia. O que se está a passar no Médio Oriente?

"A vossa única oportunidade" para derrubar o regime





“Esta será provavelmente a vossa única oportunidade por várias gerações. Por vários anos, pediram ajuda aos Estados Unidos, mas nunca a obtiveram. (…) Agora, há um presidente que vos está a dar o que querem, por isso vamos ver como respondem”, assinalou.







No mesmo sentido, o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, afirmou que o ataque deste sábado poderia “criar as condições para que o corajoso povo iraniano possa tomar as rédeas do seu destino”.

“Direito legítimo de autodefesa”

Nas últimas horas o Irão já atacou o Catar, Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Jordânia, Arábia Saudita e Kuwait. Os ataques visaram sobretudo as bases norte-americanas na região.







O ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros, Abbas Araghchi, afirmou que o país utilizará todos os seus meios militares, em conformidade com o seu direito de autodefesa, para se proteger.

As principais reações

Starmer disse que os caças britânicos estiveram "nos céus" este sábado para "operações defensivas regionais coordenadas" com o objetivo de "proteger o nosso povo, os nossos interesses e os nossos aliados".







Também num comunicado conjunto, Berlim, Paris e Londres condenaram este sábado os ataques iranianos contra países da região e apelam ao regresso das negociações.

A nossa prioridade é a segurança dos cidadãos portugueses", indica o Ministério numa publicação na rede social X.





Já o primeiro-ministro português, Luís Montenegro, condenou os "injustificados ataques" iranianos a países vizinhos e apelou à "máxima contenção" para evitar uma escalada do conflito na região.