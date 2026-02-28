EUA e Israel bombardeiam Irão, Teerão retalia contra países do Golfo

Cinco aviões reabastecedores saíram da Base das Lajes
Empresas petrolíferas suspendem transporte de combustível no Estreito de Ormuz
“Os nossos navios permanecerão atracados durante vários dias”, indicou o responsável de uma importante empresa de comércio à agência de notícias Reuters.
Cerca de 20 milhões de barris de crude e outros tipos de combustível transitam por esta importante via navegável, que separa a Península Arábica do Irão. Qualquer suspensão pode provocar grandes transtornos globais.
MNE recomenda a portugueses na região que fiquem em casa e ouçam autoridades locais
O Ministério dos Negócios Estrangeiros recomendou aos portugueses que estão na região do Médio Oriente que cumpram as recomendações das autoridades locais, permaneçam em casa, e, em caso de emergência, contactem as embaixadas ou consulados.
As recomendações foram feitas na sequência dos ataques dos Estados Unidos e Israel ao Irão e da consequente reação de Teerão, que respondeu com mísseis e drones contra bases norte-americanas na região e países vizinhos, como Bahrein, Arábia Saudita e Qatar.
Contactado pela agência Lusa, um porta-voz do ministério assegurou que o chefe da diplomacia portuguesa, Paulo Rangel, e o Gabinete de Emergência Consular estão, desde o início do dia, a contactar todos os embaixadores dos países da região.
Os Estados Unidos e Israel iniciaram hoje de manhã um ataque conjunto ao Irão, que atingiu a capital, Teerão.
O Presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou que os Estados Unidos (EUA) iniciaram "grandes operações de combate no Irão" e o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, afirmou que o ataque tem como objetivo "eliminar uma ameaça existencial representada" pelo regime iraniano.
O Irão já respondeu, entretanto, lançando mísseis sobre a base militar norte-americana no Bahrein e tentando atacar o Qatar, que conseguiu intercetar os mísseis.
O Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) português adiantou ainda ter emitido conselhos aos portugueses residentes para se manterem em casa, evitando deslocações desnecessárias.
"Em caso de necessidade especial, [devem] contactar as embaixadas ou o Gabinete de Emergência Consular e estar atentos a toda a informação, em particular à que é facultada pelas embaixadas, assim como cumprir as recomendações das autoridades locais", avançou.
Numa publicação feita hoje de manhã nas redes sociais, o MNE já tinha assegurado estar a "acompanhar ao minuto" os desenvolvimentos da situação no Irão, garantindo que "prioridade é a segurança dos cidadãos portugueses".
EUA encerram embaixada no Bahrein no domingo
"Em virtude dos ataques com mísseis contra o Bahrein no dia 28 de fevereiro, a Embaixada dos EUA no Bahrein estará encerrada no domingo, 1 de março de 2026", afirmou a embaixada num comunicado divulgado no dia X.
"Cancelámos todos os atendimentos consulares agendados e de emergência para domingo, 1 de março de 2026. Informaremos o público quando a embaixada retomar as suas operações normais", acrescentou.
Hamas condena "agressão americano-sionista" contra o Irão
"O Hamas condena nos termos mais veementes possíveis a agressão americano-sionista contra a República Islâmica do Irão e afirma que constitui um ataque direto contra toda a região, bem como um ataque à sua segurança, estabilidade e soberania", refere um comunicado do movimento.
MNE de Omã consternado com ataques dos EUA e Israel
“Estou consternado. As negociações ativas e sérias foram mais uma vez prejudicadas. Nem os interesses dos Estados Unidos nem a causa da paz global são bem servidos por isso. E rezo pelos inocentes que sofrerão. Exorto os Estados Unidos a não se deixarem envolver ainda mais. Esta não é a vossa guerra", escreveu Badr Albusaidi nas redes socias.
I am dismayed. Active and serious negotiations have yet again been undermined. Neither the interests of the United States nor the cause of global peace are well served by this. And I pray for the innocents who will suffer. I urge the United States not to get sucked in further.…— Badr Albusaidi - بدر البوسعيدي (@badralbusaidi) February 28, 2026
Quatro mortos na Síria após míssil iraniano atingir prédio na cidade de Sweida
O som de aviões de guerra foi ouvido repetidamente nos céus da Síria no sábado, depois de os Estados Unidos e Israel terem anunciado uma operação militar contra o Irão.
Dezenas de mísseis intercetores foram vistos nos céus de Damasco, segundo duas testemunhas.
Israel ordena encerramento de escolas e transfere doentes de hospitais para abrigos
A polícia desaconselhou as deslocações não essenciais para permitir a livre circulação de veículos de segurança e de emergência.
Arábia Saudita condena ataques iranianos a nações do Golfo
A Arábia Saudita condenou a "agressão iraniana flagrante" contra o Bahrein, o Catar, o Kuwait, a Jordânia e os Emirados Árabes Unidos, que sofreram ataques de retaliação.
Jornalistas da agência noticiosa AFP relataram esta manhã várias explosões na capital saudita, Riade, embora as autoridades não se tenham pronunciado sobre o assunto.
Macron diz que França está pronta para mobilizar recursos para proteger "parceiros mais próximos"
The outbreak of war between the United States, Israel, and Iran carries grave consequences for international peace and security.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 28, 2026
At this decisive moment, every measure is being taken to ensure the security of our national territory, our citizens,…
"Direito legítimo de autodefesa". Irão emite comunicado aos países do Golfo
O ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, Abbas Araghchi, afirmou que o país utilizará todos os seus meios militares, em conformidade com o seu direito de autodefesa, para se proteger.
Araghchi "recorda" ainda a estes países "a sua responsabilidade de impedir o uso indevido das suas instalações e territórios" pelos Estados Unidos e por Israel para fins de ataque, segundo o comunicado.
Autoridades do Bahrein retiram habitantes da zona de Juffair
O ministro do Interior do Bahrein informou que iniciou a retirada dos residentes da zona de Juffair, a sudeste da capital Manama, onde se encontra uma base naval norte-americana que foi alvo de um ataque com o míssil iraniano.
Ataque em escola iraniana. Número de mortos sobe para 40
Um ataque israelita atingiu este sábado uma escola primária feminina em Minab, cidade na província de Hormozgan, no sul do Irão. O balanço anterior era de 24 mortos.
Líderes mundiais pedem "máxima contenção" e proteção dos civis
Os presidente da Comissão Europeia e do Conselho Europeu expressaram "grande preocupação" após os ataques de Israel e dos Estados Unidos contra o Irão, apelando à "máxima contenção" e à salvaguarda da segurança regional e nuclear.
The developments in Iran are greatly concerning. We remain in close contact with our partners in the region.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 28, 2026
We reaffirm our steadfast commitment to safeguarding regional security and stability.
Ensuring nuclear safety and preventing any actions that could further escalate…
Já o gabinete da primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, manifesta solidariedade para com a população civil do Irão, afirmando que continua a exigir o respeito pelos direitos civis e políticos.
O gabinete acrescenta que Meloni irá consultar aliados e líderes regionais para apoiar os esforços para aliviar as tensões.
O primeiro-ministro da Austrália, Anthony Albanese, afirma que o seu país "está ao lado do corajoso povo do Irão na sua luta contra a opressão" e apoia os EUA nos esforços para impedir que o Irão obtenha uma arma nuclear.
Antes, um porta-voz do governo britânico afirmou que o país "não deseja uma escalada para um conflito regional mais amplo", acrescentando: "estamos prontos para proteger os nossos interesses".
Australia stands with the brave people of Iran in their struggle against oppression.— Anthony Albanese (@AlboMP) February 28, 2026
For decades, the Iranian regime has been a destabilising force, through its ballistic missile and nuclear programs, support for armed proxies, and brutal acts of violence and intimidation.
Iran…
Pelo menos 24 mortos em ataque israelita contra escola no sul do Irão
Moscovo denuncia "aventura perigosa" que ameaça mergulhar a região em "catástrofe"
O Ministério russo dos Negócios Estrangeiros diz que estes ataques visam "destruir" a liderança iraniana por esta se recusar a submeter-se às forças norte-americanas e israelitas.
"As intenções dos agressores são claras e declaradas abertamente: destruir a ordem constitucional e o governo de um Estado que lhes é indesejável e que se recusa a submeter-se aos ditames da força e da hegemonia", adianta.
Líder supremo e o presidente do Irão foram alvos dos ataques dos EUA e de Israel
O líder supremo do Irão, o ayatollah Ali Khamenei, e o presidente Masoud Pezeshkian foram alvos dos ataques conjuntos entre os EUA e Israel, informou um responsável israelita ao jornal Times of Israel.
Acredita-se que Khamenei não esteja em Teerão e tenha sido levado para um local seguro.
A agência de notícias iraniana Tasnim noticiou que Pezeshkian está "de plena saúde", citando uma fonte próxima da presidência.
Catar condena "flagrante violação" da soberania após ataques iranianos
Foram ouvidas várias explosões em Doha nas últimas horas.
Em comunicado, o Ministério dos Negócios Estrangeiros expressou "a sua firme condenação ao ataque com misseis balísticos iranianos contra o território catari".
O Catar considera este ataque uma "flagrante violação da sua soberania nacional" e que "reserva-se no direito de responder a este ataque".
Um civil morreu nos EAU após ataques iranianos
A morte foi provocada pela queda de "detritos de mísseis numa zona residencial" de Abu Dhabi. O civil que morreu tinha nacionalidade asiática.
Teerão lançou uma série de ataques a várias bases norte-americanas em resposta aos ataques de Israel e Estados Unidos em território iraniano.
Explosões ouvidas em Riade
De acordo com dois jornalistas da agência France Presse, ouviu-se um forte estrondo seguido de várias explosões na capital da Arábia Saudita.
Na sequência dos ataques israelitas e norte-americanos, a Guarda Revolucionária do Irão confirmou o lançamento de ataques contra bases norte-americanas no Bahrein, Catar e Emirados Árabes Unidos, sem no entanto referir a Arábia Saudita.
Lufthansa e Turkish Airlines suspendem voos para vários países do Médio Oriente
Suspendeu também os voos de e para o Dubai e Abu Dhabi pelo menos até domingo.
Também a Turkish Airlines cancelou voos para o Líbano, Síria, Iraque, Irão e Jordânia até 2 de março.
Os voos desta companhia aérea para o Qatar, Kuwait, Bahrein, Emirados Árabes Unidos e Omã também foram suspensos este sábado.
Generais norte-americanos em Mar-a-Lago com Trump
Irão insta cidadãos a sair das principais cidades alvo de ataques
Um grande êxodo de Teerão ocorreu durante a guerra de 10 dias, em junho passado, com muitos a dirigirem-se para visitar familiares no interior.
É também possível que as autoridades estejam preocupadas com o retomar dos protestos de rua, uma vez que a diáspora tem vindo a convocar manifestações para que sejam reiniciadas.
“De acordo com informações obtidas a partir destes dois regimes corruptos, as suas operações continuarão em Teerão e em algumas outras cidades. Por isso, na medida do possível, mantendo a calma, viajem para outros centros e cidades, se possível, para se protegerem das malícias destes dois regimes”, afirma o comunicado.
O governo insiste que "preparou tudo o que a sociedade precisa e não há preocupação com o abastecimento de bens essenciais. As pessoas devem evitar aglomerações em centros comerciais, pois isso pode representar riscos".
Segundo o comunicado, “as escolas e universidades permanecerão encerradas até novo aviso, os bancos continuarão a funcionar e os organismos governamentais operarão a 50% da capacidade".
Portuguesa em Israel relata a situação que se vive em Telavive
Europa coordena-se com países árabes para explorar caminhos diplomáticos
Kallas disse ainda ter conversado com o ministro israelita dos Negócios Estrangeiros, Gideon Saar, e que a rede consular europeia está empenhada em facilitar a saída de cidadãos da UE.
"O pessoal não essencial da UE está a ser retirado da região", acrescentou Kallas.
Irão ataca bases dos EUA no Kuwait, Emirados Árabes Unidos, Catar e Bahrein
O Ministério da Defesa do Catar afirmou ter intercetado todos os mísseis disparados contra o seu território, enquanto foram reportadas explosões na capital Doha, segundo a agência noticiosa Reuters.
O Bahrein confirmou que a Quinta Frota da Marinha dos EUA, em Manama, foi alvo de um ataque.
Embaixada de Portugal em Telavive cria linha de emergência consular
Teerão anuncia primeira vaga de mísseis e drones contra Israel
A Guarda Revolucionária iraniana anunciou o início de uma primeira vaga de ataques com mísseis e drones contra Israel, em retaliação a operações aéreas das forças israelitas e norte-americanas contra o Irão.
"Começou a primeira vaga de amplos ataques com mísseis e drones da República Islâmica do Irão em direção aos territórios ocupados", disse a Guarda Revolucionária num comunicado citado pela agência de notícias espanhola EFE.
A força armada que protege o regime teocrático de Teerão disse que se trata da "resposta à agressão do inimigo hostil e criminoso contra a República Islâmica do Irão".
As sirenes antiaéreas foram acionadas em Jerusalém e noutros pontos do centro de Israel, pouco depois de os Estados Unidos e as forças israelitas terem lançado uma série de operações aéreas contra diversos alvos no Irão.
As ligações à Internet e a rede telefónica encontravam-se cortadas no Irão, segundo a EFE.
Até ao momento, as autoridades não apresentaram um balanço de danos ou de vítimas resultantes dos ataques aéreos.
Canadá relocaliza parte do seu pessoal diplomático deslocado em Telavive
O Canadá anunciou que irá realojar temporariamente parte do seu pessoal diplomático em Telavive, em Israel, devido às "tensões persistentes" no Médio Oriente, após ameaças de ataques norte-americanos ao Irão.
Otava "tomou a decisão de transferir temporariamente o pessoal não essencial e os dependentes de Telavive. Este processo está em curso. A embaixada do Canadá em Israel permanece aberta e os serviços consulares estão disponíveis", indica um comunicado.
Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, França, Itália, Finlândia, China, entre outros países, retiraram pessoal diplomático deslocado na região, incluindo no Irão e em Israel, e emitiram avisos de alerta aos seus cidadãos para se retirarem ou evitarem viajar para a região, perante e iminência de um ataque por parte dos Estados Unidos, que concentrou um importante dispositivo militar no Médio Oriente e Golfo Pérsico.
Presidente iraniano está em "perfeitas condições de saúde"
"Cabe salientar que, há algumas horas, zonas de Teerão foram alvo de um ataque aéreo americano-sionista", acrescentaram.
"Sem linhas vermelhas" na resposta aos ataques
Um alto responsável iraniano afirmou que não haverá "linhas vermelhas" na resposta do regime aos ataques israelitas e norte-americanos contra o Irão.
"A nossa resposta será pública e não há linhas vermelhas... Todos os ativos e interesses americanos e israelitas no Médio Oriente tornaram-se alvos legítimos".
Voos suspensos e espaço aéreo fechado
Várias companhias aéreas suspenderam os voos de e para Israel, Dubai e Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, e Amã, na Jordânia, com efeitos imediatos até 7 de março.
Israel cancelou todos os voos civis e fechou o seu espaço aéreo.
Irão fechou espaço aéreo
Sirenes de alerta soam no Bahrein
Netanyahu afirma que ataques vão permitir aos iranianos derrubar o regime do ayatollah
O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, fez um discurso à nação, afirmando que os ataques conjuntos EUA-Israel contra o Irão permitirão ao povo iraniano derrubar o regime e estabelecer um "Irão livre e pacífico".
Para Benjamin Netanyahu , “é tempo de todo o povo do Irão – persas, curdos, azeris, balúchis e akhvakhs – se livrar do fardo da tirania e construir um Irão livre e pacífico”.
Netanyahu afirmou que a operação permitirá ao povo iraniano "tomar as rédeas do seu próprio destino".
EUA denominam ataques ao Irão de "Operação Fúria Épica"
MNE português a acompanhar desenvolvimento da situação "ao minuto"
O Ministério dos Negócios Estrangeiros português disse hoje estar a acompanhar ao minuto os desenvolvimentos da situação no Irão, depois dos Estados Unidos terem iniciado ataques aéreos numa operação conjunta com Israel.
Trump anuncia "grande operação de combate"
O Presidente dos Estados Unidos anunciou hoje que o seu país iniciou "grandes operações de combate no Irão" e que o objectivo é "eliminar ameaças iminentes".
"A hora da vossa liberdade está ao alcance das mãos", disse Donald Trump através da rede social Truth Social, confirmando o envolvimento dos EUA no ataque ao Irão.
Segundo Trump, o objetivo é "eliminar ameaças iminentes" do regime iraniano.
Sobre o programa nuclear do país, o presidente dos Estados Unidos disse que o Irão continua a desenvolvê-lo e que planeia mísseis capazes de atingir os Estados Unidos. "Nunca terão a arma nuclear", afirmou.
Dirigindo-se ao povo do Irão, Trump disse para se proteger e para não deixar passar o que considerou uma oportunidade.
"Agora é tempo de controlarem o vosso destino", apelou.
Trump acrescentou que os militares iranianos poderão ter "imunidade" se baixarem as armas e que a outra opção é a "morte certa".
EUA declararam Irão como "Estado patrocinador de detenções indevidas"
Numa publicação nas redes sociais, Rubio revela que "durante décadas, o regime iraniano deteve cruelmente cidadãos norte-americanos para usá-los como moeda de troca política".
Apelou por isso à libertação imediata de todos os cidadãos detidos injustamente.
Meios iranianos reportam explosões no centro e norte de Teerão
Os meios de comunicação iranianos noticiaram hoje pelo menos três explosões no centro e norte de Teerão, pouco depois de Israel ter anunciado que tinha lançado ataques contra a República Islâmica.
O Ministério da Defesa israelita informou que Israel lançou um "ataque preventivo contra o Irão" para "eliminar as ameaças" ao seu país, após o que os alarmes antimísseis soaram no território israelita.
"Espera-se um ataque com mísseis e drones contra o Estado de Israel e a sua população civil no futuro imediato", informou a Defesa iraelita num comunicado enviado às 8:15, hora local (6:15 TMG), no qual indicou que o ministro da Defesa, Israel Katz, declarou estado de emergência em todo o país.
No documento em que Katz declara o estado de emergência, partilhado pelo departamento de que é titular, estabelece-se uma duração do mesmo de 48 horas.
Coincidindo com o anúncio do ataque, todos os telemóveis em Israel emitiram um "alerta de emergência extrema", avisando a população para procurar abrigos próximos e evitar deslocações desnecessárias, o mesmo que soou quando o governo israelita atacou o Irão em junho de 2025, após o que começou a chamada guerra dos 12 dias.
Em cidades como Jerusalém, onde se ouviu durante a manhã o sobrevoo de aviões, os alarmes antiaéreos dispararam.
O ataque ocorre numa situação de alta tensão regional, após semanas de ameaças dos Estados Unidos de uma ação militar no país persa.
Ataque de Israel a Teerão atinge zona próxima dos escritórios do líder supremo
Teerão, 28 fev 2026 (Lusa) - Israel lançou hoje um ataque diurno contra a capital do Irão, onde nuvens de fumo subiram no norte e centro da cidade, numa zona aparentemente próxima dos escritórios do líder supremo, aiatola Ali Khamenei.
Não é claro se Khamenei, de 86 anos, estava nos escritórios no momento do ataque, sendo que não é visto em público há dias, desde que as tensões com os Estados Unidos começaram a aumentar.
Mas o ataque ocorre no momento em que os Estados Unidos reuniram uma vasta frota de caças e navios de guerra na região para tentar pressionar o Irão a chegar a um acordo sobre o seu programa nuclear.
O ministro israelita da Defesa, Israel Katz, descreveu o ataque como tendo sido feito "para eliminar ameaças", sem acrescentar detalhes.
Em Teerão, testemunhas, entre as quais jornalistas da agência France Presse, ouviram as explosões, que a televisão estatal iraniana noticiou posteriormente, sem indicar a causa.
Ao mesmo tempo, as sirenes de emergência soaram em todo o território de Israel. As forças armadas israelitas afirmaram ter emitido um "alerta proativo para preparar a população para a possibilidade de lançamento de mísseis contra o Estado de Israel".
Entretanto, novas explosões atingiram Teerão depois de Israel ter anunciado que estava a atacar o país, segundo a agência Associated Press. As autoridades iranianas não divulgaram informações sobre eventuais vítimas dos ataques.
O Irão fechou de imediato o seu espaço aéreo, depois de Israel ter lançado o ataque. O aviso aos pilotos foi emitido quando as primeiras explosões ecoaram por Teerão.
As forças armadas dos EUA recusaram-se a comentar o ataque, avança ainda a AP.
Israel diz ter lançado um ataque contra o Irão na noite de sábado
A ofensiva surge depois de 12 dias de conflito, em junho do ano passado, e após vários avisos de Telavive e dos Estados Unidos sobre o alegado programa nuclear iraniano
As negociações com os Estados Unidos foram retomadas este mês. O Irão diz estar disposto a reduzir o programa nuclear mas não acedeu a todas as exigências feitas.
Omã garante que Teerão aceitou não armazenar urânio enriquecido
O Irão aceitou não armazenar urânio enriquecido, anunciou hoje o ministro dos Negócios Estrangeiros de Omã, num acordo que descreveu como um avanço nas negociações com os Estados Unidos.
"Isto é algo completamente novo, que realmente torna o argumento do enriquecimento menos relevante, porque agora estamos a falar da ausência de armazenamento", frisou o ministro dos Negócios Estrangeiros de Omã, Badr Albusaidi, à CBS News.
O ministro, cujo país mediou as negociações entre os Estados Unidos e o Irão em Genebra na quinta-feira, afirmou que todas as questões relacionadas com um acordo poderiam ser resolvidas "de forma amigável e abrangente" dentro de três meses.
Estas negociações são vistas como uma das últimas hipóteses de evitar uma guerra, após ameaças de ataques dos EUA contra o Irão e um significativo destacamento militar americano no Médio Oriente.
"Se o objetivo final é garantir para sempre que o Irão não pode adquirir uma arma nuclear, penso que resolvemos esta questão através destas negociações, concordando com um avanço muito importante que nunca tinha sido alcançado antes", apontou.
"Acredito que se soubermos aproveitar esta oportunidade e tirar o máximo partido dela, um acordo estará ao nosso alcance", acrescentou.
Segundo o ministro dos Negócios Estrangeiros de Omã, o Irão não poderá armazenar urânio enriquecido e haverá verificações.
Acrescentou ainda que o Irão reduzirá a sua reserva atual "ao nível mais baixo possível".
Acusando Teerão, que nega a acusação, de procurar adquirir uma arma nuclear, os Estados Unidos insistem na proibição total do enriquecimento de urânio, dado que o Irão tem defendido até ao momento o seu direito aos programas nucleares civis.
Mas "se não se pode armazenar material enriquecido, não se pode fabricar uma bomba", sublinhou Badr Albusaidi à CBS.
Também hoje, o Presidente norte-americano, Donald Trump, declarou que não está "nada satisfeito" com o progresso das negociações em curso com o Irão, mas ainda não tomou uma decisão sobre um ataque militar contra a República Islâmica.
Donald Trump indicou que haverá "mais discussões hoje", mas não deu detalhes, remetendo declarações para mais tarde, num momento em que o Irão continua sob ameaça de um ataque norte-americano.
"Ainda não tomámos uma decisão final", afirmou o líder republicano, ao insistir que a República Islâmica "não pode ter armas nucleares".
Questionado sobre a possibilidade de Washington forçar uma mudança de regime em Teerão, Trump negou igualmente que tenha sido tomada qualquer decisão nesse sentido, afirmando apenas de modo evasivo que "pode acontecer, pode não acontecer".
Os Estados Unidos e o Irão realizaram na quinta-feira a terceira ronda de negociações nucleares em Genebra, que Teerão considerou ter resultado em "bons progressos", enquanto Washington se manteve praticamente em silêncio.
Ambos os lados concordaram com outra reunião na segunda-feira em Viena, sede da Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA).
Avanço nas negociações. Irão aceita deixar de armazenar urânio enriquecido
O ministro dos Negócios Estrangeiros de Omã, que está a mediar as negociações entre Estados Unidos e Irão, anunciou esta sexta-feira que Teerão deixou cair uma exigência que mantinha desde há várias décadas: assegurar o armazenamento de urânio enriquecido no país.
Numa altura em que a Administração Trump avalia um eventual ataque contra o Irão, o governante omani sublinha que os negociadores norte-americanos e iranianos fizeram um “progresso substancial” e que poderá ser alcançado um “acordo de paz”.
O MNE de Omã adiantou à CBS que o Irão concordou em deixar de ter urânio enriquecido ao nível necessário para preparar uma bomba nuclear e em “converter em combustível” os stocks de urânio enriquecido existentes no país.
Albusaidi acrescentou que Teerão está disponível para dar aos inspetores da Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA) um “acesso total” às suas instalações nucleares.
"Não haverá acumulação, não haverá armazenamento e haverá uma verificação completa", afirmou.
"Se o objetivo final é garantir para sempre que o Irão não pode ter uma bomba nuclear, acredito que resolvemos esta questão através destas negociações, concordando com um avanço muito importante, nunca antes alcançado", disse o chefe da diplomacia de Omã.
Em declarações aos jornalistas esta sexta-feira durante uma viagem para o Texas, o presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou que o Irão deveria abdicar de enriquecer urânio.
"Não há necessidade de enriquecer quando se tem tanto petróleo, por isso não estou satisfeito com as negociações. (…) Nada de enriquecimento. Nem a 20 por cento, nem a 30 por cento", afirmou Trump.
O presidente dos Estados Unidos adiantou ainda que "por vezes é preciso usar a força". Washigton tem, por esta altura, o maior destacamento militar no Médio Oriente desde a invasão do Iraque, em 2003. Para além de mais de 30 mil militares estacionados nesta zona do globo, deslocou ainda uma armada gigantesca, com os porta-aviões USS Gerald Ford - o maior do mundo - ou o USS Abraham Lincoln a aproximarem-se do território iraniano.
Neste contexto, a agência Reuters teve acesso esta sexta-feira a um relatório que indica que o Irão manteve no complexo nuclear de Isfahan o urânio enriquecido necessário para o fabrico de uma bomba nuclear.
O documento, elaborado pela Agência Internacional de Energia Atómica, estima que grande parte do urânio enriquecido de Teerão escapou aos ataques de Israel e Estados Unidos na guerra dos 12 dias, em junho de 2025.
Segundo este relatório, o Irão terá neste local urânio enriquecido até 20 por cento e 60 por cento com níveis elevados de concentração de U-235. Para se alcançar uma bomba nuclear, é necessário um enriquecimento a 90 por cento.
De recordar que o acordo alcançado em 2015 permitia que o país enriquecesse urânio até 3,67 por cento, o que permitia ao país usar a energia nuclear para fins civis mas manter-se ao mesmo tempo distante dos níveis necessários para a bomba nuclear.
Trump insatisfeito com rumo das negociações com o Irão
Donald Trump diz que não tomou ainda uma decisão final sobre um ataque ao Irão.
O encontro terminou sem acordo.
Vários países estão já a retirar pessoal diplomático e a aconselhar os cidadãos a saírem do Irão e de Israel.