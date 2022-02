EUA. Exército vai dispensar militares que recusem ser vacinados contra a covid-19

“A prontidão do Exército depende de militares que estão preparados para treinar, mobilizar, lutar e vencer as guerras da nossa nação.”, afirmou na quarta-feira, em comunicado, a secretária do Exército norte-americano, Christine Wormuth.A responsável anunciou que, assim sendo, esse ramo militar vai “iniciar ume que não estejam a aguardar uma decisão final sobre uma eventual isenção de vacinação”.“Separação” é o termo habitualmente utilizado pelo Exército para se referir à dispensa dos seus membros. A ordem de serviço indica quee que quem cumpre os requisitos para a reforma poderá pedi-la até 1 de julho.Segundo a CBS, os militares que forem libertados das suas funções não estarão elegíveis para receberem subsídio por separação involuntária.Até agora, outros três mil militares do Exército pedirame aguardam decisão final. Se esta for negativa, esses soldados terão um prazo de sete dias para iniciar o processo de vacinação.

Quase 97% dos militares já foram vacinados

a Marinha, o Corpo de Fuzileiros e a Força Aérea já começaram a dispensar membros que recusaram ser vacinados. A decisão do Exército faz eco das já tomadas pelos restantes ramos militares dos Estados Unidos:





Dados da última quinzena revelam que, nesses três ramos, foram dispensados já um total de 650 membros.

Segundo números divulgados na semana passada pelo Exército, são mais de 3.300 os militares que não cederam à obrigatoriedade de vacinação. Desses,, o que sugere que possam estar envolvidos em processos disciplinares.Estes números, apesar de elevados, representam apenas uma pequena parte do pessoal do Exército:contra a covid-19.A decisão agora anunciada pelo Exército pretende fazer cumprir a vontade do Departamento de Defesa dos EUA, que em agosto de 2021 ordenou que todos os seus membros, incluindo os militares de reserva (que combinam a carreira militar com a civil) recebessem a vacina.Como justificação, o Pentágono argumenta quenuma altura em que a pandemia continua a crescer no país. Nas Forças Armadas norte-americanas, até agora já morreram 79 soldados devido ao SARS-CoV-2.