EUA. FBI detém dois neonazis no Estado de Michigan

Sherry Workan, sargento da Polícia do Estado de Michigan, escreveu numa declaração que os dois homens publicaram uma fotografia onde Watkins estava a usar uma máscara em formato de caveira em frente à casa que achavam pertencer ao apresentador. No entanto, a casa era de uma outra família que chamou a polícia depois de ter avistado os dois jovens.

Dana Nessel, a procuradora-geral do Michigan, acusou Watkins e Gorman de publicarem ilegalmente uma mensagem com a intenção de ameaçar as vítimas, o que é considerado crime. O grupo Base, fundado em 2018, define-se por incitar à violência contra o Governo norte-americano e por treinar os membros para uma futura “guerra civil”.







O FBI tem investigado o grupo neonazi e prendeu vários membros suspeitos este ano na Geórgia e em Maryland. Suspeita-se que as recentes buscas do FBI e a detenção destes dois outros membros estejam relacionadas com possíveis conspirações por parte do grupo para fomentar a violência apenas a cinco dias das eleições presidenciais.

Uma declaração feita por um detetive da Polícia do Estado de Michigan cita um manifesto escrito pelo líder do Base onde se lê: “”.

Plano para raptar vários governadores

As duas detenções acontecem três semanas depois deUm tribunal federal acusou seis pessoas de conspiração para o sequestro da governadora por não concordarem com as medidas de restrição impostas para controlar o avanço da pandemia e por aquilo que classificaram como “o poder incontrolável” de Whitmer. Outros sete elementos de um grupo paramilitar foram detidos por alegadamente planearem “uma guerra civil” e a conquista de Michigan.Mais tarde foi revelado que. Segundo um agente do FBI, Northam era também apontado devido às restrições impostas naquele Estado para diminuir a propagação da Covid-19.Na quarta-feira, o FBI adiantou ainda queDe acordo com o FBI, o suspeito identificado como Barry Croft, um motorista de Belaware, escreveu em maio no Facebook:. Croft tem conexões de alto nível a outras milícias por todo o país, incluindo em Delaware, Carolina do Sul, Geórgia, Texas e Carolina do Sul.com a sua retórica, considerando que o presidente dos EUA está a “criar uma situação muito perigosa”.“De cada vez que ele faz uma publicação sobre mim no Twitter, de cada vez que ele diz que o Michigan deve ser libertado e que eu deveria negociar com as pessoas que tentaram raptar-me porque elas são ‘boas’, está a incitar ainda mais o terrorismo no país”, disse Gretchen Whitmer em entrevista àEsta semana, durante um discurso na cidade de Lansing, em Michigan,. “Quer dizer, veremos se é um problema, certo? As pessoas têm o direito de dizer que talvez fosse um problema, ou talvez não”, acrescentou o presidente dos EUA.Whitmer relembrou que ela não foi a única visada. “Certamente foi pior para mim do que para a maioria das pessoas, mas não fui a única a passar por isso, e nem sequer a única democrata”, disse a governadora. “Esta Casa Branca tem o dever de denunciar isto mas não o faz. Na verdade, faz o contrário”, concluiu.