EUA. Judeus vítimas dos motins e solidários com manifestantes

Duas faces da mesma moeda, face aos extremismos que saíram à rua em dezenas de cidades norte-americanas desde segunda-feira passada, na sequência da morte do afro-americano George Floyd durante a sua detenção pela polícia de Minneapolis, no Minnesota. A coberto dos protestos #blm - Black Lives Matter - outras forças têm aproveitado para semear o caos e aprofundar ainda mais as divisões da sociedade americana.

Apontam-se dedos da extrema-esquerda à extrema-direita, passando por anarquistas e pela influência russa.



É cada vez mais complicado perceber a quem aproveitam os crimes.

Na noite de sábado para domingo, em los Angeles, a fúria dessas forças desconhecidas voltou-se contra a poderosa comunidade judaica norte-americana.

A violência levou nessa noite à detenção de quase 400 pessoas. Na confusão, em Fairfax, na zona alta da cidade, sinagogas e lojas kosher foram vandalizadas e saqueadas.



Provas de que estes não foram alvos casuais da turba, os graffiti anti-semitas inscritos nas paredes de alguns templos: "F*.. Israel" e "Palestina Livre".

Reparar divisões

A reação da comunidade foi de repúdio a tal estigma.



O diretor regional do Comité Judaico Americano, Richard S.Hirschhaut, lamentou que "certos manifestantes em Los Angeles tenham recorrido à violência e ao vandalismo."



"Os epítetos escritos nas paredes não fazem nada para promover a causa da paz ou da justiça, aqui ou em qualquer lado", acusou.

Elan S. Carr, Enviado Especial para Acompanhar e Combater o Antisemitismo, referiu que "estes graffitti vêm provar que o #antiZionismo é #antiSemitismo."



Liora Rez, diretor do observatório Stop Antisemitismo, condenou igualmente as frases, num comunicado enviado ao Jewish Journal. "Voltamos a ver vil anti-semitismo disfarçado de ativismo", escreveu.

A Liga Anti-Difamatória Los Angeles, uma plataforma que procura combater o ódio aos judeus, publicou imagens das paredes inscritas, sob a pergunta".

Vandalism is never ok. Antisemitism is never ok. The answer to hate and bigotry is not more hate. We are better than this Los Angeles. https://t.co/3ermS6nsva