Protestos violentos nos Estados Unidos adensam-se em várias cidades

Reuters

Mais uma noite e madrugada de protestos violentos nos Estados unidos em que dois polícias foram baleados em Oakland, na Califórnia, e um deles acabou por morrer. O recolher obrigatório foi imposto em 25 cidades para evitar que as pessoas saíssem à rua.