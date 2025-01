EUA. Mais 1500 militares enviados para vigiar fronteira com o México

A fonte do governo, sob anonimato,

O novo contingente deverá juntar-se aos cerca de 2.200 militares no ativo e milhares de soldados da Guarda Nacional que já estão na fronteira.







A Guarda Costeira, encarregada da segurança marítima, já havia dito terça-feira que iria "imediatamente enviar" forças e navios para uma série de áreas, incluindo a fronteira sudeste perto da Florida, para "dissuadir e prevenir uma migração marítima em massa do Haiti e/ou Cuba".

Acrescentou que outra área importante é a fronteira marítima entre o Texas e o México, no "Golfo da América", como lhe chamou o novo presidente, Donald Trump, rebatizando o Golfo do México.Durante o seu primeiro mandato, o republicano ordenou 5.200 soldados para reforcar a proteção da fronteira terrestre dos EUA com o México. O ex-presidente democrata Joe Biden seguiu-lhe o exemplo.Proibiu ainda o asilo e adotou medidas para restringir a cidadania de crianças nascidas em solo americano.A ordem executiva de Trump, de 20 de Janeiro, instruiu o Pentágono para enviar tantas tropas quantas fossem necessárias para obter "controlo operacional completo da fronteira sul dos Estados Unidos"."Dentro de 90 dias, os chefes do Departamento de Defesa e do Departamento de Segurança Interna precisarão recomendar se poderão ser necessárias ações adicionais, incluindo a invocação da Lei de Insurreição de 1807", afirmou o novo presidente.

A Lei da Insurreição de 1807 permite ao presidente dos EUA mobilizar os militares para suprimir a insurreição interna e foi usada no passado para reprimir a agitação civil.

Trump reconquistou a Casa Branca em novembro de 2024, depois de prometer, durante a campanha, a intensificação da segurança nas fronteiras e a deportação de um número recorde de migrantes entrados ilegalmente no país ou culpados de diversos crimes.





Criticou igualmente Biden pelos níveis elevados de imigração ilegal.