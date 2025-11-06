EUA. Nancy Pelosi anuncia fim da carreira após quase 40 anos no Congresso

Figura emblemática da política norte-americana, faz parte da Câmara dos Representantes desde 1987 e foi a primeira mulher a liderar esta câmara. Esta quinta-feira, Nancy Pelosi anunciou que se vai retirar no final do atual mandato, que termina em janeiro de 2027.