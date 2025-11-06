Mundo
EUA. Nancy Pelosi anuncia fim da carreira após quase 40 anos no Congresso
Figura emblemática da política norte-americana, faz parte da Câmara dos Representantes desde 1987 e foi a primeira mulher a liderar esta câmara. Esta quinta-feira, Nancy Pelosi anunciou que se vai retirar no final do atual mandato, que termina em janeiro de 2027.
"Não me candidatarei à reeleição para o Congresso. Com o coração grato, aguardo com expectativa meu último ano de serviço", anunciou a representante democrata num vídeo publicado na rede social X.
Com 85 anos, Nancy Pelosi põe o ponto final a quase 40 anos de serviço quando falta um ano para as eleições intercalares nos Estados Unidos.
Nancy Pelosi, representante da Califórnia, foi presidente da Câmara dos Representantes pela primeira vez entre 2007 e 2011, tornando-se na primeira mulher a ocupar o cargo que viria a ocupar de novo em anos recentes, entre 2019 e 2023.
Nesse período, durante o primeiro mandato de Donald Trump na Casa Branca, tornou-se numa das principais figuras de oposição aos republicanos, inicialmente como líder da minoria democrata na Câmara e depois como presidente da Câmara dos Representantes, quando os democratas recuperaram a maioria.
A ação de Pelosi foi marcante noutros momentos das últimas décadas, nomeadamente aquando da aprovação da reforma de saúde promovida pelo presidente Barack Obama em 2010, mas também os planos de investimentos massivos por parte da Administração Biden em 2021.
Fica também para a história a imagem de Nancy Pelosi durante a intervenção anual de Donald Trump, em 2020, a rasgar uma cópia desse mesmo discurso assim que o presidente o terminava. A tensão entre ambos foi visível em vários momentos e o atual presidente chegou a apelidar a democrata de “Nancy Louca” em várias ocasiões.
Ao nível da política externa, Pelosi tornou-se em agosto de 2022 na mais importante figura da política norte-americana a visitar Taiwan nas últimas décadas. Na atura, Pequim criticou uma atitude que considerou “extremamente perigosa” de Washington.
Os anos recentes ficam também marcados por um ataque em outubro de 2022 contra o marido de Nancy Pelosi com recurso a um martelo. O atacante procurava visar a congressista democrata, que na altura não se encontrava em casa. Paul Pelosi esteve internado por seis dias com uma fratura no crânio, entre outros ferimentos, e o atacante foi condenado a prisão perpétua.
Gavin Newsom, atual governador da Califórnia, salientou que Nancy Pelosi “inspirou gerações” e que a sua “coragem e convicção” na defesa de São Francisco, Califórnia e os Estados Unidos “estabeleceu um padrão para o que o serviço público deve ser”.
