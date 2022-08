Nancy Pelosi aterra em Taiwan. Pequim denuncia atitude "extremamente perigosa" dos EUA

A presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, aterrou perto das 23h00 locais (16h00 em Lisboa) na pista do aeroporto de Songshan, em Taipé.A visita da presidente do Congresso norte-americano provocou um aumento da tensão diplomática entre a China e os Estados Unidos, já que a soberania da ilha é reivindicada pela China.





"Os Estados Unidos estão a tentar usar Taiwan para conter a China", disse o Ministério dos Negócios Estrangeiros da China em comunicado, acrescentando que Washington "continua a distorcer e a assombrar o princípio de uma só China”.

”, alertou o Ministério.

Na semana passada, durante uma chamada com o presidente norte-americano Joe Biden, o seu homólogo chinês, Xi Jinpig, já tinha avisado que "quem brinca com o fogo queima-se".

"[A visita] é uma grave violação ao princípio de uma só China. [...] Tem um grande impacto nas relações políticas entre a China e os Estados Unidos e infringe gravemente a soberania e a integridade territorial da China, prejudicando gravemente a paz e a estabilidade em todo o estreito de Taiwan", lê-se no comunicado do Ministério chinês.





"Há apenas uma China no mundo. Taiwan é uma parte inalienável do território da China, e o Governo da República Popular da China é o único governo legal que representa toda a China. Isso foi claramente reconhecido pela Resolução 2758 da Assembleia Geral das Nações Unidas de 1971", argumenta-se no comunicado.







O porta-voz chinês do ministro dos Negócios Estrangeiros avisou mesmo que a visita da presidente do Congresso norte-americano a Taiwan “vai criar uma situação grave que terá consequências”.





A China já tinha alertado que iria retaliar caso Pelosi decidisse mesmo visitar a ilha, afirmando que os seus militares “não iriam ficar de braços cruzados”. Pouco depois da chegada da congressista, a televisão estatal chinesa CGTN anunciou que "caças Su-35 chineses começaram a cruzar o estreito de Taiwan", que separa a China continental da ilha reivindicada por Pequim.



Entretanto, o Ministério da Defesa de Taiwan veio afirmar que estes relatos são falsos. O ministério disse em um comunicado que tinha total conhecimento das atividades perto de Taiwan e enviaria forças em reação a possíveis "ameaças inimigas".

Militares chineses em alerta máximo



O Ministério da Defesa da China já anunciou que os militares chineses foram colocados em alerta máximo e lançarão "operações militares direcionadas" em resposta à visita de Pelosi a Taiwan.



Separadamente, o Comando de Teatro Oriental, do Exército de Libertação Popular, disse que realizará operações militares conjuntas perto de Taiwan a partir da noite desta terça-feira e testará o lançamento de mísseis convencionais no mar a leste de Taiwan.







As operações militares incluirão exercícios aéreos e marítimos conjuntos no norte, sudoeste e nordeste de Taiwan, disparos de longo alcance no Estreito de Taiwan e lançamentos de mísseis de teste no mar a leste de Taiwan, especificou o Comando de Teatro Oriental.





Também os Estados Unidos mobilizaram porta-aviões próximos do estreito de Taiwan e estão em estado de alerta. “Obviamente, estamos a tomar todas as medidas necessárias para garantir a segurança dos membros eleitos do Congresso, onde quer que eles decidam ir e quando viajarem", disse um porta-voz do Departamento de Defesa dos Estados Unidos esta terça-feira.