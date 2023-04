EUA. Número de mortes provocadas pelos tornados subiu para 26

As tempestades deixaram um elevado rasto de destruição em vários Estados.



Em algumas localidades, os tornados destruíram quase todas as habitações.



Segundo as autoridades, registaram-se mais de 60 tornados e milhares de pessoas ficaram sem energia.



O mau tempo avança agora para o nordeste do país. São esperados ventos fortes e foram lançados alertas para tempestades severas.