EUA podem aprovar operação em Rafah se não houver retaliação contra Irão

Segundo o jornal israelita, que cita fonte egípcia que falou com o diário, do Catar, com sede em Londres,Já o, que faz uma referência ao mesmo jornal, avança que “".Em declarações ao, fonte egípcia revelou que “a Administração americana aceitou o plano de ocupação relativamente à operação em Rafah”. Em troca, “Israel não pode efetuar um ataque em grande escala contra o Irão”.Segundo o mesmo jornal, "".

A notícia do jornal do Catar surge a par de declarações públicas, por parte de responsáveis israelitas, favoráveis a uma retaliação em larga escala contra o Irão.



De acordo com o canal de radiodifusão KAN, o embaixador de Israel nos EUA, Michael Herzog, declarou na quinta-feira que "Israel vai reagir ao Irão e não vai demorar anos - em breve os mísseis do Irão estarão equipados com ogivas nucleares".Por outro lado, o”.

O Egito ocupa uma posição crítica no contexto da guerra entre Israel e o Hamas, uma vez que partilha fronteiras com a cidade de Rafah, no sul de Gaza, bem como uma grande linha de fronteira com Israel.



Alguns órgãos de comunicação social israelita avançaram que na última noite, as Forças de Defesa de Israel (FDI) efetuaram vários na zona de Rafah, que Netanyahu descreve como o último refúgio do movimento palestiniano Hamas.

Os oficiais egípcios já tinham revelado que estão "preparados para todos os cenários" e que Israel precisa de retirar devidamente a população civil da cidade de Rafah antes do encerramento de quaisquer passagens fronteiriças.

revela ainda que o plano israelita “vai dividir Rafah em quadrados numerados e serão alvo de ataques precisos. Obrigando a população que permanece em cada quadrado a afastar-se e a seguir rumo a Khan Younis”.Nos campos de deslocados de guerra em Khan Younis, gerido pelo Crescente Vermelho egípcio, já se registam preparativos.