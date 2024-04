Conselho Europeu. Estados-membros impõem sanções contra o Irão

, justificou o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, na quarta-feira, após a decisão sobre as sanções.“Decidimos impor sanções contra o Irão porque queremos enviar uma mensagem clara” após o ataque contra Israel, acrescentou.

O chanceler alemão, Olaf Scholz, disse ser importante que Israel “não responda com um ataque em larga escala”.

The EU condemns Iran’s attack against Israel.



All efforts must be made to help bring stability to the region and avoid escalation.



We call on all parties to exercise utmost restraint.#EUCO is committed to working with partners to end the crisis in Gaza, including through:… — Charles Michel (@CharlesMichel) April 17, 2024

No X, este responsável europeu escreveu que “a UE condena o ataque” e pediu a “máxima contenção” para evitar a escalada das tensões no Médio Oriente, já elevadas devido à incursão israelita em Gaza.“Devem ser envidados todos os esforços para ajudar a trazer estabilidade à região e evitar uma escalada e apelamos a todas as partes para que deem provas da máxima contenção”, apelou Charles Michel na rede social.Sobre Gaza, o presidente do Conselho Europeu garantiu que este, a libertação incondicional dos reféns e a garantia de acesso sem entraves à ajuda humanitária”.

"Total solidariedade" para com Israel

No texto que resultou do primeiro de dois dias de cimeira, os chefes de Estado e de Governo dos 27 Estados-membros condenaram de forma “veemente e inequívoca” o ataque de Teerão contra Telavive no último sábado e reiteraramA discussão surgiu após o ataque com drones e mísseis do Irão contra Israel no passado fim de semana, o que levou à inclusão na agenda do encontro de uma discussão sobre a situação na região.Também no texto final, à semelhança do que declarou Charles Michel, os líderes reiteraram, onde a ofensiva israelita não dá sinais de tréguas.Esta quinta-feira é o segundo e último dia da cimeira extraordinária e dedicar-se-á à economia da UE. Esta é, Luís Montenegro.Na segunda-feira realiza-se um encontro entre ministros dos Negócios Estrangeiros dos 27, no qual deverão continuar a ser debatidas sanções contra o Irão.

c/ agências