EUA preparados para usar a força contra Coreia do Norte se necessário

RTP 06 Jul, 2017, 10:08 / atualizado em 06 Jul, 2017, 11:04 | Mundo

A responsável adiantou que, nos próximos dias, vai ser apresentada uma resolução à altura da escalada de violência por parte da Coreia do Norte. A Rússia já fez saber que é contra a imposição de novas sanções à Coreia do Norte.



Nikki Haley foi, no entanto, incisiva. “Uma das nossas capacidades está na nossa considerável força militar. Iremos usá-la se for necessário, mas preferimos não ir nessa direção”, disse Haley. A embaixadora voltou a pedir à China, o maior aliado da Coreia do Norte, que coloque pressão sobre Pyongyang.



A embaixadora considera que as mais recentes ações da Coreia do Norte estão “a fechar rapidamente a hipótese de uma solução diplomática”, assegurando que os Estados Unidos estão preparados para defender o país e os seus aliados.



A reunião das Nações Unidas surge na sequência de testes balísticos realizados pela Coreia do Norte. O último teste realizado, já esta semana, envolveu um míssil balístico que Pyongyang afirma ter a capacidade de atingir o Alasca.



A embaixadora norte-americana revelou que os Estados Unidos vão propor novas sanções a aplicar pelas Nações Unidas à Coreia do Norte, mas não especificou os detalhes da proposta.



Seul realiza mais manobras com mísseis

A Rússia argumentou na quarta-feira que o uso de força military não deveria ser considerado contra a Coreia do Norte e pediu uma interrupção da implementação de um sistema de defesa de mísseis dos EUA na Coreia do Sul. O representante russo nas Nações Unidas considerou que as tentativas de “estrangular” Pyongyang economicamente são “inaceitáveis e que as sanções não iriam resolver o problema.A China voltou a pedir contenção, solicitando que se "evitem atos provocatórios e uma retórica beligerante".O exército sul-coreano realizou hoje novas manobras com fogo real, que incluíram o lançamento de vários mísseis guiados numa nova demonstração de força para responder ao mais recente ensaio de míssil pela Coreia do Norte.O exercício, realizado nas águas do Mar do Japão, envolveu a marinha e força aérea, disse à agência espanhola Efe um porta-voz do Ministério de Defesa sul-coreano.Foi simulado um ataque por mar e no decurso das manobras foram disparados mísseis anti-navio "Haeseong" e "Harpoon" e mísseis terra-ar "AGM-65 Maverick".Estes exercícios foram realizados dois dias depois de a Coreia do Norte ter lançado o primeiro míssil balístico intercontinental (ICBM) e um dia depois de os exércitos sul-coreano e norte-americano terem realizado também testes de mísseis para responder a Pyongyang.c/Lusa