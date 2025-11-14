EUA pressionam Conselho de Segurança da ONU a adotar plano de paz para Gaza

Na semana passada, os americanos iniciaram oficialmente as negociações no Conselho de Segurança sobre um projeto de texto que endossa o plano do presidente dos EUA, o qual levou à implementação de um frágil cessar-fogo nos territórios palestinianos em 10 de outubro.

Ao contrário das versões anteriores, o novo texto aborda o futuro de um possível Estado palestiniano.

Rússia também propõe resolução da ONU



Segundo a Reuters, “a missão da Rússia na ONU afirmou ainda numa nota aos membros do Conselho de Segurança que a sua contraproposta é inspirada na proposta dos EUA".

"O objetivo da nossa proposta é permitir ao Conselho de Segurança desenvolver uma abordagem equilibrada, aceitável e unificada para alcançar uma cessação sustentável das hostilidades", acrescenta a nota.

A proposta russa solicita ao secretário-geral da ONU que identifique opções para uma força internacional de estabilização para Gaza e não menciona o "Conselho de Paz" proposto pelos EUA como administração de transição para Gaza. Hamas tenta alargar controlo de Gaza



Da regulação do preço do frango à cobrança de taxas sobre os cigarros, o Hamas procura alargar o seu controlo sobre a Faixa de Gaza à medida que os planos dos EUA para o futuro da região tomam forma lentamente, dizem os habitantes do enclave, aumentando as dúvidas dos rivais sobre se o grupo cederá autoridade como prometido.

Um importador de alimentos afirmou à agência, que o Hamas monitoriza tudo o que entra, com postos de controlo ao longo das rotas, e mandam parar os camiões e interrogam os condutores, disse, que preferiu não ser identificado.

O Governo do Hamas em Gaza chegou a empregar até 50 mil pessoas, incluindo polícias, antes da guerra.





Hatem Abu Dalal, proprietário de um centro comercial em Gaza, disse que os preços eram elevados porque não havia bens suficientes a entrar na Faixa de Gaza. Os representantes do governo tentavam organizar a economia, percorrendo a região, verificando as mercadorias e definindo os preços, acrescentou.



No entanto, Ismail Al-Thawabta, chefe do gabinete de imprensa do governo do Hamas, disse que as notícias sobre a cobrança de impostos sobre os cigarros e os combustíveis pelo Hamas são imprecisas, negando que o Governo esteja a aumentar quaisquer impostos.



As autoridades estariam apenas a realizar tarefas humanitárias e administrativas urgentes, ao mesmo tempo que fazem "esforços intensos" para controlar os preços, realçou Thawabta.



O chefe de gabinete de imprensa do Governo do Hamas, reiterou a disponibilidade do Hamas para entregar o poder a uma nova administração tecnocrata, afirmando que o objetivo era evitar o caos em Gaza: "O nosso objetivo é que a transição decorra sem problemas". O plano de Donald Trump para o cessar-fogo na Faixa de Gaza prevê o estabelecimento de uma autoridade de transição, o destacamento de uma força de segurança multinacional, o desarmamento do Hamas e o início da reconstrução.



Questionado sobre os relatos dos residentes de Gaza relativos à cobrança de taxas pelo Hamas sobre alguns produtos, entre outras atividades relatadas, um porta-voz do Departamento de Estado dos EUA afirmou: "É por isso que o Hamas não pode nem vai governar Gaza".



O novo executivo da Faixa de Gaza poderá ser formado assim que as Nações Unidas aprovarem o plano de Trump, disse o porta-voz, acrescentando que houve progressos na formação da força multinacional.



A Autoridade Palestiniana está a pressionar para a participação no novo governo de Gaza, embora Israel rejeite a ideia de voltar a governar Gaza. A Fatah e o Hamas divergem sobre a forma como o novo órgão de governo deve ser formado.



Munther al-Hayek, porta-voz do Fatah em Gaza, disse que as ações do Hamas "indicam claramente que o Hamas quer continuar a governar".



Nas zonas controladas por Israel, os pequenos grupos palestinianos que se opõem ao Hamas mantêm uma base, representando um desafio persistente para o grupo.



Os habitantes de Gaza continuam a enfrentar condições terríveis, embora tenha entrado mais ajuda desde o cessar-fogo.



Quase todos os dois milhões de habitantes de Gaza vivem em zonas controladas pelo Hamas, que assumiu o controlo do território da Autoridade Palestiniana (AP) do Presidente Mahmoud Abbas e do seu Movimento Fatah em 2007.



