EUA querem ficar com receitas de venda do novo livro de Snowden

De acordo com o processo judicial, citado pelo jornal The Guardian, o livro Vigilância Massiva, Registo Permanente “viola os acordos de não-divulgação que [Snowden] assinou com a CIA e a NSA”.



O Departamento de Justiça alega ainda que o antigo trabalhador da CIA publicou o livro sem o submeter às agências para uma revisão prévia e acrescenta que os discursos públicos proferidos por Snowden sobre as agências também incorrem, igualmente, numa violação das obrigações contratuais.



O Governo norte-americano pretende, por isso, “recolher todas receitas auferidas por Snowden” com a publicação do seu livro.



O antigo trabalhador da NSA, conhecido por ter tornado públicos dados secretos do serviço de inteligência dos Estados Unidos, já respondeu a esta ação judicial na sua conta do Twitter.





It is hard to think of a greater stamp of authenticity than the US government filing a lawsuit claiming your book is so truthful that it was literally against the law to write. — Edward Snowden (@Snowden) 17 de setembro de 2019

“É difícil pensar numa melhor certidão de autenticidade do que o Governo dos Estados Unidos avançar com uma ação judicial alegando que um livro é tão verdadeiro que viola a lei”, escreveu Snowden.O autor do livro acrescenta ainda que apenas horas depois de o Governo norte-americano ter avançado com o processo judicial, “o livro que o Governo não quer que ninguém leia tornou-se o livro mais vendido do mundo”.Ben Wizner, advogado da União de Liberdades Civis Americana, também criticou a ação governamental, argumentando que “este livro não contém segredos do Governo que não tenham sido publicados anteriormente por organizações de notícias de renome”.Por sua vez, diz ainda que Snowden teria submetido o livro à revisão se soubesse que iria ser revisto “de boa fé”. “Mas o Governo continua a insistir que factos conhecidos e discutidos em todo o mundo ainda são, de alguma forma, confidenciais”, sublinha o advogado.Considerado um herói por muitos e procurado para ser julgado por traição por parte do Governo norte-americano, Edward Snowden tornou-se mundialmente conhecido desde que, em 2013, desvendou aodocumentos secretos sobre um programa global de vigilância executados pelas agências CIA e NSA.Desde que revelou estas informações, Edward Snowden mudou-se para a Rússia onde atualmente vive com a sua mulher.