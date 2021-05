EUA registam 28 casos de coágulos após toma da vacina da Janssen

O Centro de Controlo e Prevenção de Doenças revelou que os casos de coagulação e de reduzido número de plaquetas no sangue ocorreram sobretudo em mulheres com idades entre os 30 e os 49 anos.



Os 28 casos foram, no entanto, registados num universo de 8 milhões e 700 mil pessoas.



O organismo americano chegou a suspender esta vacina em abril, mas levantou a suspensão alguns dias depois.