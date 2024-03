EUA, Reino Unido e Nova Zelândia acusam China de ciberespionagem

Um procurador do Distrito Leste de Niva Iorque, Breon Peace, denunciou esta terça-feira uma “Na sequência dessa denúncia, o Departamento de Justiça norte-americano explicou, num comunicado, queSegundo as autoridades,A operação de espionagem informática do grupo APT31 terá durado anos e visava jornalistas, políticos e empresas, entre outros.A vice-procuradora-geral Lisa Monaco afirmou à comunicação social norte-americana que a campanha do grupo envolveu mais de dez mil e-mails maliciosos a milhares de vítimas em vários continentes., explicou.Entre os alvos dos ataques do APT31 está uma empresa de energia do Texas, um provedor de serviços gerenciados da Califórnia e vários especialistas aeroespaciais dos EUA no Alabama e no Tennessee.Os Departamentos de Justiça e do Tesouro acusaram, então,

Reino Unido também aplica sanções

Horas depois, o Reino Unido também acusou a China de fazer ataques informáticos, em 2021, contra a Comissão Eleitoral britânica e vários parlamentares.As autoridades britânicas esclareceram que os sancionados são responsáveis por um ataque informático no qual obteram acesso a informações sobre dezenas de milhões de eleitores do Reino Unido, bem como por espionagem cibernética contra políticos que têm falado abertamente sobre as ameaças da China.Segundo o Ministério britânico dos Negócios Estrangeiros,Três políticos do Reino Unido admitiram, segundo o Guardian, que estavam entre os alvos. Eram membros da Aliança Interparlamentar sobre a China, um grupo internacional focado em reduzir a influência de Pequim no estrangeiro e em abordar preocupações em matéria de direitos humanos. Os alvos incluem o ex-líder do Partido Conservador, Iain Duncan Smith.Já em agosto, aNa altura, o órgão de fiscalização disse que os dados incluíam nomes e endereços de eleitores registados, mas que grande parte das informações já eram de domínio público.

As autoridades britânicas não identificaram a empresa nem os dois indivíduos sancionados, mas asseguraram que estavam envolvidos nas operações do grupo cibernético chinês APT 31.