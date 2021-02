EUA. Relatório acusa príncipe saudita de aprovar a morte de Jamal Khashoggi

O presidente Joe Biden, que ainda recentemente anunciou que passaria a comunicar diplomaticamente apenas com o rei saudita e não com o príncipe herdeiro,Uma versão classificada do documento tinha já sido partilhada com membros do Congresso dos EUA no final de 2018, mas na altura a Administração Trump terá recusado divulgá-lo, apesar das exigências de legisladores e de ativistas dos Direitos Humanos.No passado, vários órgãos de comunicação tinham já sugerido que as agências de inteligência norte-americanas possuíamA divulgação do relatório chega numa altura em que a Casa Branca enfrenta a pressão de grupos de defesa dos Direitos Humanos e de dissidentes sauditas para tomar medidas quanto às persistentes violações desses direitos por parte de Riade.Os opositores da coroa sugerem a imposição de novas sanções pelos Estados Unidos, argumentando que tal poderá ajudar a virar a página apósNa semana passada, em entrevista à CNN, o conselheiro de segurança nacional da Casa Branca, Jake Sullivan, tinha já revelado que a Administração Biden se preparava para reagir à divulgação do relatório classificado com “uma resposta adicional” que consistiria em responsabilizar os autores do crime, mas sem especificar de que forma.

Responsabilização da coroa saudita

Agnès Callamard, relatora especial das Nações Unidas que investigou a morte de Jamal Khashoggi, acredita que,caso a inteligência norte-americana de facto comprove que foi este a ordenar ou incitar ao homicídio.A responsável frisou a importância de Joe Biden exigir à Arábia Saudita a identificação do local onde se encontram os restos mortais do jornalista, que até hoje nunca foram localizados.“Quanto tivermos mais informações,” pelo relatório, disse ainda Agnès Callamard, numa conferência da Universidade de Columbia.Khalid Aljabri, exilado saudita no Canadá que já trabalhou para a família real, defendeu por sua vez que “a divulgação do relatório é um passo há muito aguardado e que deve ser acompanhado pela responsabilização [dos culpados] para que este tipo de crime bárbaro não volte a acontecer”.“As sanções inofensivas da Administração Trump não impediram Mohammed bin Salman de perseguir outras pessoas.”, considerou , em declarações ao

Penas de morte dos acusados foram anuladas

Jamal Khashoggi, jornalista saudita de 59 anos que residia nos Estados Unidos, era um forte crítico da família real do país de origem.Na altura, a Arábia Saudita confessou que o jornalista morreu no edifício depois de as negociações para que regressasse ao país terem falhado. A Turquia acredita que foi estrangulado e desmembrado, apesar de nunca terem sido encontrados vestígios do corpo.O assassinato despoletou reações a nível global e manchou a imagem do príncipe saudita, Mohammad bin Salman, que a CIA e vários governos acreditam ter orquestrado a morte do jornalista.No final de 2019, o procurador-geral da Arábia Saudita informou que cinco pessoas foram sentenciadas à morte devido ao envolvimento no caso do homicídio de Khashoggi e que outras três pessoas foram condenadas em penas de prisão de 24 anos.Em setembro do ano passado, porém,As penas dos restantes foram reduzidas para entre sete a dez anos de prisão.