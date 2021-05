EUA. Republicanos no Senado bloqueiam inquérito sobre ataque ao Capitólio

Os democratas precisavam de somar dez votos republicanos aos seus 50 votos no Senado para limitar o tempo de discussão e conseguir uma votação final por maioria simples para fazer aprovar a comissão que já tinha recebido luz verde na Câmara de Representantes.

Embora o projeto de lei da comissão de inquérito tenha sido aprovado na Câmara dos Representantes, no início deste mês, com o apoio de 35 republicanos, a maioria dos senadores do GOP (sigla pela qual é conhecido o Partido Republicano) argumentou esta quinta-feira que a proposta é “um exercício puramente político”.







Os republicanos defenderam que a comissão de inquérito nada acrescentaria às investigações policiais que estão atualmente em curso, tendo já permitido a detenção de 450 pessoas envolvidas na invasão ao Capitólio, que provocou cinco mortos.

Os republicanos decidiram, assim, manter-se fiéis a Donald Trump, que tinha exortado os congressistas do seu partido a oporem-se à criação da comissão de inquérito, a qual apelidou de “armadilha democrata”.

“De que têm medo? Da verdade?”

Dirigindo-se à ala republicana, o líder democrata no Senado, Chuck Schummer, disse, após a votação, que eles estavam a tentar “varrer as atrocidades daquele dia para debaixo do tapete” por lealdade a Trump."Precisamos desesperadamente dessa comissão. (…) Trump tem espalhado a grande mentira nos últimos meses de que as eleições foram fraudulentas, de que foi ele o verdadeiro vencedor na eleição de novembro de 2020”, denunciou Schumer.Foi, precisamente, a repetir ode “Parem o roubo eleitoral” que milhares de apoiantes de Trump se reuniram em Washington, a 6 de janeiro, para marcharem até ao Capitólio, onde forçaram a entrada, procurando evitar que o Congresso certificasse a vitória do democrata Joe Biden.“Os membros do Senado não são enviados a Washington para carimbar as opiniões de nenhum partido.”, defendeu a porta-voz, relembrando que o presidente Biden deixou claro que os “eventos vergonhosos” de 6 de janeiro precisam de ser investigados de forma independente e completa. Jean-Pierre garantiu que a Casa Branca continuará a trabalhar com o Congresso para encontrar um caminho para garantir que isso aconteça.

O líder da maioria democrata no Senado também deixou em aberto a possibilidade de existir outra votação no futuro sobre a criação de uma comissão bipartidária, assegurando que “os eventos de 6 de janeiro serão investigados”.