EUA sancionam `site` noticioso Gaza Now e o seu fundador por financiarem Hamas

O Gabinete de Controlo de Ativos Estrangeiros do Departamento de Tesouro dos EUA alega que, após o ataque de 07 de outubro pelo Hamas contra Israel, este meio de comunicação social `online` iniciou uma campanha de angariação de fundos para apoio à organização, considerada terrorista por Estados Unidos, União Europeia, Israel e outros países.

O canal árabe Gaza Now tem mais de 300.000 seguidores na rede social X e um grande número de seguidores na plataforma Telegram.

Incluídas nas sanções estão ainda as empresas Al-Qureshi Executives e Aakhirah Ltd. e a sua diretora, Aozma Sultana, que são acusadas de se terem associado a campanhas de angariação de fundos.

As sanções foram impostas em colaboração com o Gabinete de Implementação de Sanções Estrangeiras do Reino Unido.

O subsecretário do Tesouro, Brian Nelson, disse em comunicado que os Estados Unidos e os seus parceiros "continuarão a aproveitar ferramentas para interromper a capacidade do Hamas de realizar novos ataques".

As sanções bloqueiam o acesso a propriedades e contas bancárias nos EUA e impedem que os visados façam negócios com empresas norte-americanas.