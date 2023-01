EUA. Todas as farmácias autorizadas a vender comprimidos abortivos

Até agora, o fármaco Mifepristone – comprimido tomado para a interrupção voluntária da gravidez – apenas podia ser dispensado por médicos ou clínicas certificados ou encomendado em algumas farmácias com permissão para tal.As novas regras da Food and Drug Administration (FDA), anunciadas na terça-feira,. O fármaco poderá ser vendido tanto presencialmente como por correio.“O Programa do Mifepristone foi modificado, pelo que o Mifeprex [nome oficial do medicamento] e o seu genérico podem ser dispensados por farmácias e outras entidades certificadas”, lê-se no da FDA.

Segundo o Instituto Guttmacher, mais de metade dos abortos nos EUA são realizados com comprimidos e os restantes através de cirurgia.

A decisão chega numa altura em que. Isto depois de, em junho do ano passado, o Supremo Tribunal ter revertido a- decisão histórica de 1973 que garantiu às mulheres o acesso legal ao aborto.Após esta medida do Departamento de Saúde, o Departamento de Justiça veio confirmar que os serviços postais norte-americanos podem continuar a realizar entregas de fármacos abortivos.Num comunicado, a Justiça dos EUA frisou que o envio deste tipo de medicamento não viola uma lei de 1873 chamada de Comstock Act, que proíbe o envio de material “obsceno ou lascivo” pelo correio., confirmaram que já receberam a informação oficial da FDA sobre a nova medida.

“Um passo na direção certa para a equidade”

Este passo histórico já foi apelidado de “importante” pelo Colégio Americano de Obstetras e Ginecologistas dos Estados Unidos., declarou a organização.Nos Estados em que o aborto está atualmente proibido, as mulheres com possibilidades para tal podem viajar até outros Estados para comprarem a medicação abortiva numa farmácia, após obterem prescrição médica.A Planned Parenthood, organização norte-americana sem fins lucrativos que fornece cuidados de saúde reprodutiva, defendeu que este é“Ter acesso a medicação abortiva prescrita através do correio ou em pessoa numa farmácia, como acontece com qualquer outra prescrição, é uma enorme mudança para as pessoas que querem ter acesso a cuidados de saúde básicos”, declarou a presidente dessa ONG, Alexis McGill Johnson.O Mifepristone é tomado em combinação com o medicamento Misoprostol e. Este segundo comprimido, também tomado na sequência de abortos espontâneos, já é atualmente fácil de adquirir em farmácias através de prescrição.

“Extremismo pró-aborto”, acusam grupos pró-vida

A notícia da FDA não foi bem recebida pelo grupo pró-vida SBA Pro-Life America, segundo o qualA presidente do SBA Pro-Life America, Marjorie Dannenfelser, defendeu ainda que a venda do Mifepristone em farmácias coloca em risco a segurança das mulheres e a vida das crianças por nascer.Os registos da FDA revelam, porém,. Até junho de 2021, contabilizavam-se 26 mortes relacionadas com o comprimido num total de 4,9 milhões de pessoas que o tomaram desde setembro de 2020, altura em que foi aprovado.Ativistas do direito ao aborto garantem que o fármaco tem um historial de segurança e eficácia, sem risco de dependência ou. Em vários países, entre os quais Índia e México, as mulheres podem comprar este medicamento sem qualquer prescrição para induzir voluntariamente abortos.