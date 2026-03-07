EUA vão enviar para Médio Oriente sistema antidrone usados pela Ucrânia  

Embora os Estados Unidos tenham utilizado com sucesso os sistemas de mísseis Patriot e THAAD para abater mísseis iranianos, as defesas anti drone eficazes no Médio Oriente são atualmente limitadas, afirmou à AP um responsável de defesa norte-americano sob anonimato.

Segundo outro responsável das forças norte-americanas, que também pediu anonimato, a defesa dos `drones` Shahed do Irão tem sido "dececionante", principalmente porque estes são uma versão muito mais básica do mesmo `drone` que a Rússia está continuamente a melhorar e a atualizar na sua guerra na Ucrânia.

Em pleno conflito no Médio Oriente, desencadeado no sábado por ataques norte-americanos e israelitas contra a República Islâmica, os países do Golfo Pérsico queixaram-se de não terem tido tempo suficiente para se prepararem para a inundação de `drones` e mísseis iranianos lançados sobre os seus territórios.

O sistema que está a ser enviado, conhecido como Merops, utiliza `drones` para combater outros `drones`, sendo pequeno o suficiente para caber na carroçaria de uma carrinha de caixa aberta média.

O Merops identifica `drones` e aproxima-se deles, usando inteligência artificial para navegar mesmo quando as comunicações eletrónicas e via satélite são bloqueadas.

Os `drones` são difíceis de localizar em sistemas de radar calibrados para detetar mísseis de alta velocidade e podem ser confundidos com aves ou aviões.

O sistema Merops é também mais barato do que disparar um míssil que custa centenas de milhares de dólares contra um `drone` que custa menos de 50.000 dólares.

Em novembro, o sistema Merops foi implantado na Polónia e na Roménia, países da NATO, depois de `drones` de ataque russos terem entrado repetidamente no espaço aéreo da NATO.

Segundo as fontes citadas pela AP, os Estados Unidos aprenderam lições com a implantação do sistema e de outros semelhantes na Ucrânia.

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou na quinta-feira que os Estados Unidos solicitaram apoio à Ucrânia para se protegerem dos `drones` iranianos.

"Recebemos um pedido dos Estados Unidos para apoio específico na proteção contra os Shahed no Médio Oriente", disse o líder ucraniano na rede social X, referindo-se ao modelo de `drones` iranianos usados pelas forças de Moscovo nas suas vagas de bombardeamentos intensivos contra a Ucrânia, desde o início da invasão russa, em fevereiro de 2022.

Volodymyr Zelensky indicou ter já ordenado o fornecimento dos "recursos necessários" e de "especialistas ucranianos" para responder a este pedido de assistência de segurança.

No Médio Oriente, os sistemas Merops serão implantados em vários locais, incluindo onde não há presença de forças norte-americanas, refere a AP.

A maioria dos sistemas será enviada diretamente pela Perennial Autonomy - fabricante apoiado pelo ex-CEO da Google, Eric Schmidt - e não afetará as defesas na Europa, segundo as mesmas fontes.