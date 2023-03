EUA vão voar "onde o direito internacional permitir". Washington e Moscovo discutiram queda de drone

Segundo Moscovo, a chamada telefónica foi solicitada por Washington. O contacto entre altos-funcionários dos dois países tem sido raro desde o início da ofensiva russa na Ucrânia, mas a queda do drone dos EUA quebrou o silêncio entre os dois ministros.Lloyd Austin, secretário da Defesa dos EUA, disse após a chamada que"Acabei de falar ao telefone com o meu homólogo russo, o ministro [Sergei] Shoigu. Como já disse várias vezes, é importante que as grandes potências sejam modelos de transparência e de comunicação", declarou em conferência de imprensa., acrescentou, dizendo ainda que os EUA levam “muito a sério qualquer potencial de escalada” das tensões entre os dois países."E é por isso que acho importante manter os canais de comunicação abertos. Acho que é realmente crucial que possamos pegar no telefone e conversar. E acredito que isso ajudará a evitar erros de cálculo no futuro", declarou Lloyd Austin.

Já o ministro russo da Defesa, Sergei Shoigu, confirmou a realização da chamada, mas não avançou mais detalhes sobre a mesma.

"Deliberado ou não?"



A conversa aconteceu um dia depois de as autoridades russas e norte-americanas terem trocado acusações devido à queda de um drone de vigilância militar dos EUA no Mar Negro.Washington garante que caças russos atingiram a hélice do drone, enquanto, culpando as "manobras precisas" do objeto pelo incidente.Na conferência de imprensa conjunta com o secretário da Defesa dos Estados Unidos, o chefe do Estado-Maior dos EUA avançou que Washington vai examinar os dados do drone para clarificar os factos, dizendo ainda que pretende falar com o homólogo russo."Temos uma chamada agendada, vamos ver se acontece", revelou Mark Milley.Para os Estados Unidos, resta apenas saber se o contacto físico entre os dois aparelhos aéreos foi também deliberado.