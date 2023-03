Queda de drone norte-americano. Kremlin exige fim de "voos hostis"

, disse o embaixador russo em Washintgon, Anantoli Antonov, em comunicado publicado no Telegram.

"Consideramos qualquer ação com o uso de armamento norte-americano como abertamente hostil", acrescentou. "A Rússia não quer um confronto e defende uma cooperação pragmática no interesse dos povos dos nossos países". Os Estados Unidos anunciaram, na terça-feira, que um caça russo colidiu "intencionalmente" com um drone norte-americano no Mar Negro.





De acordo com o Pentágono, a colisão ocorreu quando o aparelho estava a efetuar operações de vigilância em águas internacionais. Moscovo, contudo, rejeitou as acusações, garantindo que os seus caças não tiveram qualquer contacto com o drone.





Em comunicado, o comando das Forças Armadas dos EUA na Europa confirmou o incidente, especificando o que aconteceu ao início da manhã de terça-feira, quando um de dois caças russos que voavam na área atingiu uma das hélices do drone - que a Força Aérea norte-americana acabou por fazer cair.





“O nosso drone MQ-9 estava a realizar operações de rotina no espaço aéreo internacional quando foi intercetado e abalroado por uma aeronave russa, resultando na queda e perda do MQ-9”, confirmou James Hecker, comandante das Forças Aéreas norte-americanas na Europa.





A Casa Branca classificou o incidente como um “ato irrefletido”, no mesmo momento em que anunciou que os EUA iam convocar o embaixador russo em Washington.





Já o Ministério da Defesa da Rússia indicou que os caças russos não utilizaram armas nem provocaram a queda aparelho. O Ministério disse que o drone dos EUA sobrevoava nesse momento uma zona perto da fronteira russa e dirigia-se para uma área considerada exclusiva pelas autoridades russas.



Segundo o mesmo, foram enviados caças para intercetar o drone, que terá caído no mar após uma súbita manobra.



“Após uma manobra repentina (…) o drone MQ-9 iniciou um voo descontrolado com uma perda de altitude e acabou por atingir a superfície da água”, afirmou o Ministério russo da Defesa, assegurando que os dois caças não abriram fogo nem registaram qualquer “contacto” com o drone, uma declaração que contradiz aquela que foi divulgada por Washington.