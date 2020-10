EUA. Vendas de armas no Médio Oriente só com acordo de Israel

As vendas de armas do complexo militar-industrial norte-americano no Médio Oriente poderão passar a depender de uma prévia autorização israelita, se e quando for aprovado um projecto de lei pendente na Câmara dos Representantes. Para já, o projecto conta com apoio bipartidário, o que praticamente garante a sua aprovação.