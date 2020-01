EuroBic. Banco de Portugal não está a avaliar idoneidade de Teixeira dos Santos

O Banco de Portugal afirmou que não está a avaliar a idoneidade de Teixeira dos Santos enquanto presidente do EuroBic. Mesmo assim, o supervisor pediu informações ao banco de Isabel dos Santos sobre o cumprimento dos deveres no que respeita à prevenção de branqueamento de capitais. Isabel dos Santos esteve em Lisboa durante o dia de ontem para colocar em marcha o processo de venda do Eurobic e a RTP sabe que há candidatos à compra do banco.