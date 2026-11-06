Europa ativa mecanismo de coordenação após ameaças a aviões

Anna-Kaisa Itkonen garantiu que o executivo comunitário encara os incidentes com particular preocupação.

"Levamos estas ameaças muito a sério. Quaisquer ameaças contra civis são absolutamente inaceitáveis, sendo a nossa principal prioridade proteger e garantir a segurança dos nossos cidadãos", sublinhou.

A ativação do mecanismo surge depois de vários alertas de bomba contra aviões comerciais em diferentes países europeus, que obrigaram a desvios de voos, aterragens de emergência, escoltas de caças militares e operações de inspeção das aeronaves.



Em vários dos casos comunicados pelas autoridades, as ameaças acabaram por não ter fundamento.





As inspeções realizadas não detetaram explosivos ou objetos suspeitos a bordo, embora os alertas tenham provocado perturbações na circulação aérea e mobilizado meios de segurança.





Com Lusa

, afirmou esta sexta-feira a porta-voz da Comissão Europeia para os Transportes, Anna-Kaisa Itkonen, durante uma conferência de imprensa em Bruxelas.A responsável explicou que o comissário europeu dos Transportes, Apostolos Tzitzikostas, esteve na quinta-feira em contacto com a Agência da União Europeia para a Segurança da Aviação (EASA), tendo sido ativado o mecanismo europeu de partilha de informações.Trata-se de uma estrutura, precisou a porta-voz, acrescentando que Bruxelas mantémApesar da coordenação europeia, a investigação dos casos continua a ser da responsabilidade das autoridades nacionais., esclareceu.A Comissão Europeia está também a acompanhar a avaliação técnica da EASA, que analisa se as ameaças podem ter consequências para a segurança operacional da aviação. A agência atua neste domínio dentro das competências que lhe estão atribuídas.